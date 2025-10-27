UE nu vrea să mai depindă de SUA și China. Planul Ursulei Von der Leyen pentru a asigura accesul la materiile prime critice

„Pot anunța astăzi că lucrăm la un nou plan, RESourceEU, similar inițiativei REPowerEU, care ne-a ajutat să depășim criza împreună după ce (Vladimir) Putin a tăiat livrările de energie fosilă. Obiectivul este de a asigura accesul la surse alternative de materii prime critice”, a declarat Von der Leyen în cadrul evenimentului Berlin Global Dialogue, desfășurat în capitala germană, scrie EFE.

Von der Leyen a făcut referire astfel la criza energetică pe care au traversat-o țările europene în urma invaziei Rusiei în Ucraina, moment în care Moscova a oprit livrările de hidrocarburi către Europa.

„Am învățat lecția într-un mod dureros în ceea ce privește energia și nu vom repeta greșeala cu materiile prime critice”, a afirmat președinta CE în cel mai important discurs al zilei de sâmbătă din cadrul Berlin Global Dialogue, o reuniune internațională la care au participat figuri politice și economice de prim plan pentru a discuta chestiuni geopolitice și geoeconomice.

Un plan împotriva presiunilor externe

Von der Leyen a declarat, de la tribuna din Berlin, că planul său privind materiile prime critice — esențiale pentru dezvoltarea produselor tehnologice dintr-o gamă largă de sectoare — servește intereselor industriilor europene și reprezintă un răspuns la un nou context geoeconomic marcat de ostilitate.

Ea a subliniat că în prezent există țări care folosesc lanțurile de aprovizionare, tarifele și alte măsuri non-comerciale ca „instrumente de presiune”.

În special, Von der Leyen a menționat decizia recentă a guvernului chinez din 9 octombrie, prin care a restricționat exportul tehnologiilor legate de pământurile rare.

Risc în dependența de resursele chineze

Von der Leyen a descris aceste acțiuni ale Chinei drept „un risc semnificativ”, deoarece îngreunează dezvoltarea industriei de pământuri rare în alte țări.

„Dacă ne gândim că peste 90% din consumul nostru de magneți din pământuri rare provine din importuri din China, vedem clar riscul pentru Europa și pentru sectoarele noastre industriale strategice — de la industria auto la cea a motoarelor, apărare, aerospațial, inteligență artificială sau centre de date”, a explicat ea.

Referitor la China, Von der Leyen a precizat că, pe lângă eforturile de a găsi soluții prin dialog cu gigantul asiatic, Uniunea Europeană este „pregătită să folosească toate instrumentele disponibile pentru a răspunde, dacă va fi necesar”.

Potrivit președintei CE, noul plan european va căuta soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru a obține surse alternative de materii prime critice.

Acorduri ca parte a planului

Printre ideile planului, potrivit lui Von der Leyen, se numără atât găsirea de soluții în colaborare cu China, cât și reciclarea materiilor prime critice în Europa, dar și accelerarea încheierii de acorduri cu țări precum Ucraina, Canada, Kazahstan, Uzbekistan sau Chile, precum și cu teritoriul autonom danez Groenlanda.

Von der Leyen a subliniat, de asemenea, că „Europa are un plan” general pentru a face față unei lumi marcate de rivalități precum cea dintre China și Statele Unite pe plan comercial, sau de o economie globală tot mai dominată de confruntare, nu de cooperare.

Ca rezultat al reacției Europei la această nouă realitate, Von der Leyen a evidențiat noile acorduri semnate cu Mercosur, Mexic, Indonezia și Elveția.

„Avansăm cu Filipine, Thailanda, Malaezia, Emiratele Arabe Unite și altele. Aceste noi parteneriate deschid piețe în expansiune, întăresc securitatea economică și previn blocajele din lanțurile noastre de aprovizionare”, a afirmat ea.

„Europa trebuie să-și folosească greutatea geoeconomică în avantajul propriu și să își urmărească interesele”, a conchis Von der Leyen.