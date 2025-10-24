UE vrea să contribuie la guvernanța tranzitorie și la reconstrucția Fâșiei Gaza

În concluziile adoptate în cadrul summitului șefilor de stat și de guvern desfășurat joi la Bruxelles, Uniunea Europeană s-a declarat „pregătită să contribuie la stabilizarea, guvernanța tranzitorie, recuperarea și reconstrucția Gaza”.

Liderii au adăugat că UE „va continua să sprijine Autoritatea Palestiniană, inclusiv în procesul său de reformă în curs și cu privire la revenirea acesteia în Gaza”. De asemenea, cei douăzeci și șapte de membri vor continua „să contribuie la eforturile de pace și să colaboreze activ cu partenerii lor în pașii următori”, scrie EFE.

Acces la ajutorul umanitar

Pentru a atenua situația umanitară gravă, capitalele europene au cerut „acces imediat și neîngrădit al ajutorului umanitar și distribuirea sa susținută la scară largă în și de-a lungul Gaza” și ca Națiunile Unite și agențiile sale să poată lucra într-un mod „independent și imparțial”. Uniunea Europeană sprijină, de asemenea, „livrarea rapidă, sigură și fără obstacole a ajutorului umanitar, în coordonare cu partenerii internaționali”, inclusiv prin Coridorul Maritim din Cipru pentru a completa rutele terestre, conform liderilor.

Liderii europeni au salutat, de asemenea, acordul obținut la inițiativa Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din Gaza și au elogiat „rolul mediatorilor regionali, pe care Uniunea Europeană i-a sprijinit constant”, în același timp îndemnând toate părțile să respecte ceea ce s-a convenit în diferitele etape și să se abțină „de la orice acțiune care ar pune în pericol acordul”.

În plus, Consiliul European a cerut Israelului „să elibereze veniturile reținute pentru decontare, necesare pentru a asigura funcționarea corectă a Autorității Palestiniene și a serviciilor esențiale pentru populație”.

Liderii europeni au subliniat, de asemenea, „importanța dezescaladării în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est” și au cerut „sfârșitul violenței coloniștilor, inclusiv violența împotriva comunităților creștine, a expansiunii așezărilor, care sunt ilegale conform dreptului internațional, și a operațiunii militare israeliene”. În final, au îndemnat statul israelian să revoce planul de așezări E1, deoarece „subminează și mai mult soluția celor două state”.

Siria și Liban

Pe de altă parte, cei douăzeci și șapte și-au reiterat sprijinul pentru populația din Liban și au salutat eforturile noilor autorități de „a stabiliza economia și situația de securitate”. În mod similar, sprijină planul guvernului de „a stabili monopolul statului asupra deținerii armelor”.

În ceea ce privește Siria, ei subliniază sprijinul pentru o tranziție „pașnică și incluzivă” în țară, „liberă de interferențe externe dăunătoare”, și subliniază importanța protejării drepturilor „tuturor sirienilor” și a justiției și reconcilierii tranzitorii. Ei au exprimat că vor continua să sprijine drumul Siriei „către stabilizare și reconstrucție”.

Intensificarea activității în domeniul politicii migratorii

În materie de migrație, liderii Uniunii Europene au cerut joi intensificarea activității în acest domeniu și accelerarea propunerilor legislative restante în cadrul unui summit european, în care, încă o dată, dezbaterea pe tema migrației s-a desfășurat în marja reuniunii. Concluziile adoptate, într-un singur paragraf, spun că țările au făcut bilanțul aplicării celor convenite în reuniunile anterioare și al scrisorii președintei Comisiei Europene către liderii europeni din această săptămână, în care se urgia creșterea eforturilor politice pentru a putea implementa în întregime pactul migrator.

De asemenea, liderii au îndemnat instituțiile europene să intensifice activitatea în toate domeniile deja identificate și să „impulsioneze” propunerile legislative relevante. Surse diplomatice au indicat că obiectivul este atingerea unui acord privind propunerile migratorii restante înainte de sfârșitul anului.

În plus, cei douăzeci și șapte s-au angajat să „facă plin uz” de Misiunea de Asistență a UE la frontiera Rafah (EUBAM Rafah) și de Misiunea de Poliție a UE pentru Teritoriile Palestiniene (EUPOL COPPS), iar textul adaugă că „mandatele lor trebuie consolidate”.