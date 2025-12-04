Prima pagină » Politic » Stelian Bujduveanu: Am semnat cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că a fost semnată cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București.
Iulian Moşneagu
04 dec. 2025, 18:42, Politic

„Astăzi a fost un moment important pentru Capitală și sunt bucuros că am marcat finalul acestui mandat printr-o investiție esențială pentru viitorul orașului”, a transmis Stelian Bujduveanu pe Facebook.

Edilul afirmă că valoarea totală a investiției se apropie de 400 de milioane de euro.

„Am semnat cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București. Aproape 400 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea depourilor și achiziția de noi tramvaie și troleibuze”, a precizat acesta.

Finanțare BEI pentru proiectele prioritare ale Capitalei

Bujduveanu a declarat că investiția include și o componentă de cofinanțare obținută prin Banca Europeană de Investiții.

„Pe lângă cele aproape 2 miliarde de lei finanțare europeană nerambursabilă, Municipiul București a apelat la Banca Europeană de Investiții pentru asigurarea cofinanțării. BEI a aprobat o finanțare de 300 de milioane de euro pentru a susține proiectele prioritare ale Primăriei Capitalei în domeniul mobilității și modernizării transportului public de suprafață, precum și proiecte esențiale în domeniul termoficării”, a adăugat Bujduveanu.

El subliniază că mixul de fonduri europene, împrumuturi externe și resurse proprii permite derularea unor proiecte majore.

„Această combinație de fonduri europene, împrumuturi externe și resurse proprii ne oferă capacitatea de a realiza investiții majore, imposibil de atins altfel”, a mai scris primarul general interimar.

