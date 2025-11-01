Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței: România nu a fost notificată de Lukoil cu privire la un posibil acord de vânzare a activelor. Care e procedura de avizare

Lukoil nu a transmis nici la CEISD, nici la Consiliul Concurenței, nicio notificare cu privire la vânzarea activelor din România, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, sâmbătă, într-o discuție cu jurnaliștii de specialitate cu ocazia unui seminar organizat alături de Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), la Sinaia.

„Nu, n-am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta e de cel puțin de doi ani, tot aud că este de vânzare, tot primesc întrebări, n-am primit în toată perioada asta nimic, nicio notificare, nimic”, a declarat Bogdan Chirițoiu, în calitate de președinte al autorității care asigură secretariatul CEISD.

Membrii CEISD sunt obligați, conform legislației actuale, să verifice și să avizeze, favorabil sau nefavorabil, orice acord privind tranzacțiile agreate care depășesc valoarea de 2 milioane de euro, fie că sunt străine sau între companii autohtone.

În plus, statul, prin Consiliul Concurenței, este obligat prin lege să verifice impactul asupra pieței, în cazul în care și cumpărătorul deține active în România.

„Pragurile nu sunt aliniate: dacă la CEISD, tranzacția este peste 2 milioane de euro – e o discuție să se mărească pragul acum, deci una dintre propunerile venite din paertea mediului de afaceri este să creștem la 4 milioane, asta e valoare de tranzacție – la Consiliul Concurenței nu ne uităm la valoarea tranzacției, ne uităm la cifra de afaceri a părților implicate și regula este ca fiecare să aibă mai mult de 4 milioane de euro pe anul anterior și împreună să aibă mai mult de 10 milioane de euro. Noi, Consiliul Concurenței, la asta ne uităm, când compania A – dacă are vânzări, legătură cu România, cumpără compania B. CeiSD se uită la mai multm , se uită și când o companie cumpără pe alta, dar se uită și când o companie investește, când ea se extinde, zona care noi nu ne uităm pe concurență. De asta sunt și mult mai multe tranzacții la CEISD. La consuliu avem 100, pe an, la CEISD am avut 500 anul trecut”, a detaliat Bogdan Chirițoiu, la întrebarea jurnaliștilor.

Termenul de avizare a tranzacțiilor depinde în mod evident de complexitatea ei.

„Noi avem proceduri, deci la lucrurile simple, avem un proces simplificat, acolo suntem undeva la o lună, o lună și jumătate, avem formularul home, și 80% le facem pe procedură simplificată. Deci unde nu sunt suprapuneri de activitate, cote mici de piață, pe alea le procesăm foarte repede, poate repede, mai repede. Formularul normal complet ține două luni, două luni jumătate, iar cele problematice, alea țin. Da, de exemplu, Mega Image a ținut vreo șase luni, avem acuma Regina Maria a ajuns la noi în iunie, dar sper că o terminăm în curând”, a conchis președintele Consiliului Concurenței.

Traseul tranzacție

Ministerul Energiei a transmis că va analiza chestiunea sancțiunilor impuse de SUA, iar în cazul în care se oficializează intenția Lukoil de a vinde activele din România, autoritățile vor analiza și vor decide dacă vor aviza tranzacția.

Oficialii Ministerului Energiei au transmis, la solicitarea jurnaliștilor, că analizează ultimele anunțuri cu posibil impact asupra companiilor din sectorul energetic care operează în România.

n ceea ce privește posibila ieșire a companiilor controlate de Lukoil din România, oficialii au comunicat de asemenea că analizează contextul posibilei tranzacții.

„De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenția de vânzare a activelor sale internaționale. Ca urmare a acestui anunț, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), conform legislației în vigoare. Vom putea exprima o poziție ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor, pentru a garanta că tranzacția se desfășoară în deplină conformitate cu pachetele de sancțiuni adoptate și cu standardele de securitate economică ale României”, au anunțat reprezentanții Ministerului Energiei.

Ce ofertă a primit Lukoil

Compania rusă Lukoil a anunțat că a primit de la Gunvor Group Ltd. o ofertă de achiziție a Lukoil International GmbH, filiala companiei care deține activele străine ale LUKOIL, potrivit unui comunicat de presă emis de gigantul petrolier.

La începutul acestei săptămâni, compania a anunțat intenția de a vinde activele sale din străinătate „ca urmare a introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state”. Măsura vine la câteva zile după ce Statele Unite au inclus Lukoil și compania petrolieră de stat Rosneft pe lista sancțiunilor.

Vânzarea planificată a activelor este cea mai importantă măsură luată până în prezent de o companie rusă în urma sancțiunilor occidentale impuse Rusiei în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters.

„Termenii cheie ai tranzacției au fost conveniți anterior de către părți. Lukoil, la rândul său, a acceptat oferta, fiind de acord să nu negocieze cu alți potențiali cumpărători”, se arată în comunicatul emis de Lukoil despre oferta Gunvor.

Finalizarea tranzacției depinde de obținerea aprobărilor necesare, inclusiv a autorizației din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, precum și a altor licențe și permise din statele în care compania operează.

Totodată, cele două părți intenționează să solicite prelungirea licențelor și autorizațiilor existente pentru a asigura continuitatea operațiunilor până la încheierea tranzacției.

Gunvor Group a fost cofondată de miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și de oligarhul rus Gennady Timchenko, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin. Oligarhul se află pe lista sancțiunilor SUA, iar Törnqvist i-a cumpărat participația acestuia de 43% în anul 2014.

Lukoil este activă și în România

Lukoil este una dintre companiile rusești cu cea mai amplă prezență internațională, având operațiuni în peste 30 de țări din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa. România e una dintre cele mai importante piețe ale Lukoil în Europa de Sud-Est.

În România, Lukoil International GmbH controlează integral direct Lukoil Lubricants East Europe SRL, companie înregistrată în România, care se ocupă cu producția și distribuția de lubrifianți pentru diverse tipuri de vehicule și industrii. Fabrica de producție de la Ploiești dispune de o capacitate de 40.000 de tone pe an și produce peste 300 de sortimente de lubrifianți, potrivit termene.ro

Anul trecut, compania avut un profit net de 1,19 milioane de lei, o cifră de afaceri de peste 133 de milioane lei și datorii de peste 75 de milioane de le și 73 de angajați.

Celelalte active semnificative ale Lukoil în România – rafinăria Petrotel, peste 300 de benzinării, un trader de gaze, Sustainable Energy Supply North SRL,- sunt controlate prin divizia de trading Litasco a grupului, înregistrată în Elveția, iar aproape 78% din drepturile asupra unei concesiuni offshore de gaze naturale din Marea Neagră – prin subsidiară olandeză, Lukoil Overseas Atash BV.

LUKOIL ROMANIA SRL, înființată în 1998 și care are ca obiect principal de activitate comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 11,16 miliarde de lei, o pierdere de peste 145 de milioane de lei și 2023 de angajați. Compania are trei administratori, de naționalitate rusă, italiană șui română. Compania are un administrator bulgar.

PETROTEL LUKOIL SA, care operează rafinăria Petrotel Ploiești, a avut, în 2023, ultimul an în care s-a raportat bilanțul, o cifră de afaceri de 1,89 miliarde de lei și un profit de 62,8 milioane de lei și 542 de angajați.

Sustainable Energy Supply North SRL a avut în 2024 o cifră de afaceri de 118.5 milioane de lei, nu a avut profit și are 6 angajați.

Trebuie precizat că informațiile de la nivel global nu indică cu certitudine care este relația dintre Lukoil International GmbH și Litasco, care deține în România PETROTEL LUKOIL SA (rafinăria Petrotel Ploiești) și LUKOIL ROMÂNIA SRL (cele peste 300 de benzinării din România) și Sustainable Energy Supply North SRL, iar dacă sunt controlate de aceasta ar urma să fie de asemenea vândute.