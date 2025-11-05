Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, audiat într-un dosar în care s-a început urmărirea penală pentru concurență neloială

Sursele noastre ne-au mărturisit că dosarul a fost deschis la sesizarea unei firme cu care compania din Grupul Rompetrol avea încheiat un contract pentru emiterea unor carduri speciale. Prin intermediul acestora, clienții puteau cumpăra carburanți sau alte produse și servicii în benzinăriile operate de Rompetrol Downstream.

Din informațiile Mediafax, Zhanibek Nugertayev ar fi dispus să fie colectate datele clienților care au plătit cu cardul în benzinării după încetarea contractului, pentru a le putea trimite ulterior oferte cu celelalte servicii ale grupului, ceea ce i-ar oferi un avantaj față de competitori, prin concurență neloială.

Contactați de reporterii noștri, fficialii Grupului KMG International, din care face parte Rompetrol Downstream, au transmis un punct de vedere oficial privind acest dosar.

De la ce a pornit dosarul

Potrivit surselor Mediafax, Rompetrol Downstream, care operează cele peste 1.250 de benzinării ale grupului, avea contract cu o societate prin care cardurile de alimentare ale acestei societăți puteau fi folosite în stațiile Rompetrol de către șoferi, persoane fizice sau firme. Această societate plătea combustibilul în avans către Rompetrol și apoi se deconta cu clienții săi.

Este vorba de societatea Cardoil Avantaj SA, cea care a formulat la Poliție plângerea pe baza căreia s-a dispus, pe 2 octombrie, începerea urmării penale pentru concurență neloială.

Mai exact, potrivit sesizării consultate de Mediafax rezultă că între Cardoil Avantaj SA și Rompetrol Downstream SRL a fost încheiat un contract potrivit căruia operatorul benzinăriilor se obliga să vândă carburanți, produse din magazin, produsele cafenelei Hei și servicii de spălătorie în stațiile de distribuție carburanți, în limita creditului comercial. Compania reclamantă era cea care a emis carduri speciale – Cardoil, în schimbul plății prețului conform contractului.

Sesizarea a venit după ce, la finalul lunii iulie 2025, Rompetrol Downstream a decis să închidă unilateral acest contract. Grupul condus de Zhanibek Nugertayev a notificat atunci Cardoil Avantaj că, începând cu data de 24 august 2025, cardurile emise de companie nu vor mai fi acceptate în benzinării.

Totuși, potrivit sesizării, deși oficial colaborarea trebuia să se oprească atunci, în realitate sistemul de acceptare a cardurilor societății a continuat să funcționeze parțial și după acea dată.

Astfel, deși contractul înceta la 24 august, cardurile emise au fost în continuare acceptate, iar oficialii Rompetrol Downstrem ar fi cerut tuturor stațiilor sale din țară, conform sesizării, să colecteze date despre utilizatorii cardurilor acelei societăți – numele șoferilor, datele firmelor și numerele de înmatriculare – informații care urmau să fie transmise zilnic către companie.

Din informațiile Mediafax, aceste date confidențiale ar fi fost folosite ulterior pentru a contacta clienții firmei și a le trimite oferte comerciale direct din partea Rompetrol, sau prin alte trei societăți afiliate care mai dispuneau de acest produs.

Prin aceste acțiuni, Rompetrol ar fi încercat să preia clienții firmei, folosind datele obținute abuziv în baza contractului anterior. Astfel de practici sunt considerate forme de concurență neloială, deoarece încalcă regulile unei competiții corecte pe piață – adică situația în care fiecare firmă își câștigă clienții prin propriile servicii și oferte, nu prin folosirea informațiilor confidențiale ale altora.

Sursele exclusive ale Mediafax semnalează că acest caz ridică semne serioase de întrebare despre respectarea principiilor de corectitudine comercială și liberă concurență, garantate de lege. Potrivit plângerii penale, Rompetrol ar fi abuzat practic de poziția sa contractuală pentru a obține un avantaj nejustificat, afectând în mod direct activitatea și clienții firmei.

Ce s-a reclamat în plângerea penală

În plângerea penală formulată, oficialii Cardoil Avantaj solicită procurorilor să înceapă urmărirea penală şi trimiterea în judecată, existând suspiciunea rezonabilă a săvârşirii infracțiunilor prevăzute de către art. 5 lit. c) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, pe numele lui Zhanibek Nugertayev, în calitate de director general al Rompetrol Downstream S.R.L., al lui Dan Bodnaru, angajat al Rompetrol Downstream S.R.L., dar și împotriva companiei Rompetrol Downstream.

Totodată, oficialii Cardoil Avantaj au anunțat că faţă de cele petrecute în cauză înţeleg să se constituie parte civilă, cu o sumă pe care o vor comunica până la terminarea urmăririi penale.

Potrivit reclamantei, contractul de acceptare card a fost încheiat din 1 ianuarie 2022 și înțelegerea era să dureze cel puțin 3 ani.

„Astfel, conform acestei clauze a plătit suma de 100.000 EUR inclusiv TVA pentru efectuarea dezvoltărilor IT, tocmai în considerarea acestei durate contractuale de minimum 3 ani, suma ce a fost plătită pârâtei în termen de 30 de zile de la dată primirii facturii”, se arată în plângerea obținută în exclusivitate de Mediafax.

Conform documentului, acum câteva luni, după ce la conducerea Rompetrol Downstream a fost numit Zhanibek Nugertayev, au existat discuții cu privire la acest contract și fără să existe vreo încălcare din partea Cardoil Avantaj a clauzelor contractuale, Rompetrol a notificat încetarea contractului de acceptanță carduri.

Încetarea contractului a fost notificată pe 25 iulie de Rompetrol Downstream, prin Zhanibek Nugertayev, cu 30 de zile, urmând ca la dată de 24 august cardurile emise de către Cardoil Avantaj S.A să nu mai fie acceptate în stațiile Rompetrol.

Acesta încetare însă nu a intervenit, în fapt, la data respectivă și Rompetrol a continuat să accepte în parte cardurile, cu intenția clară și fără echivoc de a colecta date ale clienților Cardoil, care apoi sa fie ofertați de Rompetrol și/sau de celelalte 3 societăți care mai dispuneau de acest produs.

Potrivit plângerii penale, aceste indicații fără echivoc de colectare a datelor au fost comunicate către toate stațiile din țară ale Rompetrol Downstream S.R.L, prin e-mail cât și prin alte mijloace și presupunea colectarea următoarelor date:

datele șoferului- nume și prenume,

datele firmei – adresa, înregistrare la Registrul Comerțului și CUI

numărul de înmatriculare, iar toate aceste date să fie centralizate la sfârșitul fiecărei zilei și transmisă către Rompetrol Downstream S.R.L.

De asemenea a existat și propunerea de achiziționare a cardurilor Fill&GO.

Potrivit reclamantei, intenția de prelua în mod nelegal clienții societății CARDOIL AVANTAJ rezultă din colectarea datelor clienților ce a fost comunicată către compartimentele :’

Downstream Stații CODO,

Downstream CODO Dealer

Downstream Operare.

„Considerăm că nu există niciun dubiu cu privire la preluarea nelegală a clienților iar atât persoanele din conducere cât și din departamentele dealer și operare trebuiau să facă oferte pentru preluarea clienților CARDOIL AVANTAJ SĂ, clienți ce se aflau în relații contractuale cu Societatea noastră”, arată documentul intrat în posesia Mediafax..

Potrivit reclamantei, dată fiind modalitatea utilizării, fapta se comite cu intenţie directă având în vedere că Rompetrol Downstream S.R.L. utilizează secretul comercial, obţinut ca rezultat al unei acţiuni de spionaj industrial sau comercial, creând astfel un prejudiciu persoanei juridice titulare a secretului commercial respective a societății Cardoil Avantaj.

Ce prevede legea

Potrivit surselor Mediafax, în acest caz s-a dispus începerea urmării penale cu privire la articolul 5 din Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenței neloiale.

În sensul Legii nr. 11/1991, concurenţa loială este definită în art. 11 lit. a) că fiind situaţia de rivalitate de piaţă, în care fiecare întreprindere încearcă să obţînă simultan vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe. Prin urmare, legea recunoaşte dreptul de concurenţă al agenţilor economici dacă este exercitat cu bună-credinţă, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi agenţi economici, cu respectarea legii şi a bunelor moravuri.

Articolul 5 definește infracțiunile care se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:

a) folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informații confidențiale în legătură cu acestea, transmise autorităților competente în scopul obținerii autorizațiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conțin compuși chimici noi;

c) divulgarea, achiziționarea sau utilizarea secretului comercial de către terți, ca rezultat al unei acțiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deținătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în fața autorităților publice ori a instituțiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând mențiuni false privind brevetele de invenții, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicațiile geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare și altele asemenea, originea și caracteristicile mărfurilor, precum și cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari.

Prin mențiuni false privind originea mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. f), se înțelege orice indicații de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socotește mențiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic și indică în comerț numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoțită de o mențiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.”

Din informațiile Mediafax, cel care ar fi dispus colectarea datelor în continuare ar fi fost chiar Zhanibek Nugertayev, acesta fiind și motivul pentru care a fost chemat la audieri, urmând ca anchetatorii să decidă dacă va fi urmărit penal în persoană în acest dosar.

Poziția companiei

Reporterii Mediafax au transmis o solicitare oficială Grupului KMG International pentru un punct de vedere privind acest dosar.

„Speța la care faceți referire este legată de o dispută comercială între Rompetrol Downstream și o firmă terță, care oferă servicii logistice pentru flote.

Înțelegem că o procedură legală este în desfășurare, iar compania își rezervă dreptul de a nu face alte comentarii până la finalizarea acesteia.

De asemenea, menționăm că, până în prezent, societatea nu a primit nicio cerere formală din partea autorităților competente cu privire la acest caz.

Rompetrol Downstream își arată deschiderea in susținerea oricărei proceduri legale și va pune la dispoziție toate informațiile solicitate.

Totodată, precizăm că vom folosi toate mijloacele legale pentru a proteja imaginea și reputația companiei, precum și a angajaților și acționarilor acesteia”, au răspuns reprezentanții Rompetrol Downstream, la solicitarea Mediafax.

Cine e Zhanibek Nugertayev

Zhanibek Nugertayev, care și-a început cariera într-o bancă din Kazakhstan, iar apoi a lucrat la EY din Astana, este în prezent director general și administrator al Rompetrol Downstream. El lucrează la Rompetrol (KMG International) de peste 11 ani, conform contului de LinkedIn.

Potrivit datelor oficiale ale companiei, Rompetrol Downstream este compania locală de distribuție, care operează peste 1.250 puncte de comercializare carburanţi, formată din staţiile proprii Rompetrol, Partener Rompetrol, dar şi staţii mobile – Rompetrol Express şi baze interne (rezervoare de 9 şi 20 metri cubi amplasate în incinta companiilor din diverse domenii de activitate – transporturi, construcţii, agricultură etc.

De-a lungul timpului, Rompetrol a stabilit parteneriate cu stații independente de distribuție de carburanți din toată țara, în scopul dezvoltării rețelei Rompetrol Partener. Datorită investițiilor în identitatea vizuală a zonei de retail și a echipamentelor, aceste stații funcționează în conformitate cu standardele Rompetrol și livrează carburanți obținuți exclusiv la rafinăria Petromidia. Rompetrol Downstream a dezvoltat produse specifice, capabile să răspundă nevoilor de proximitate, ceea ce a permis extinderea rapidă a rețelei locale de distribuție.

Pentru a acoperi zonele rurale, Rompetrol a dezvoltat inițial stațiile mobile Expres și, ulterior, conceptul de unități fixe Fill&Go – rezervoare de 9 sau 20 metri cubi instalate în incinta companiilor care dețin flote auto.

Rompetrol Downstream coordonează activitatea a 6 depozite, strategic poziționate în Arad, Craiova, Mogoșoaia, Șimleu Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești, asigurând distribuția de carburanți în toată țara.

Ce profit a raportat compania

Rompetrol Downstream SRL a avut în 2024 o cifră de afaceri de 13,3 miliarde de lei, cu un profit de 136,36 de milioane de lei și 449 de angajați, potrivit datelor agregate de termene.ro.

Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 7,82%.

Compania fost înființată la data în 2000 și are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule.

Potrivit termene.ro, Rompetrol, este o companie din industria petrolieră, cu o cifră de afaceri netă de 12,24 miliarde de lei și un profit net de 92,62 de milioane de lei, înregistrând o pierdere netă de 0 lei. Compania are un număr mediu de 453 angajați și este specializată în producția, distribuția și vânzarea de produse petroliere.