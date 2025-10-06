Procuratura din Paris anchetează Apple pentru înregistrările făcute de asistentul vocal Siri

Procuratura din Paris a deschis o anchetă împotriva Apple în legătură cu colectarea de înregistrări ale utilizatorilor prin intermediul asistentului vocal Siri.

Ancheta este condusă de agenția națională pentru combaterea criminalității informatice OFAC și vine în urma unei plângeri depuse în februarie de organizația franceză Ligue des droits de l’Homme. Plângerea se bazează pe mărturisirile unui denunțător, Thomas Le Bonniec, fost angajat al unui subcontractant Apple.

Le Bonniec a lucrat în 2019 pentru Globe Technical Services din Irlanda, unde a analizat înregistrările realizate de Siri pentru a îmbunătăți calitatea răspunsurilor asistentului vocal. Conform declarațiilor sale, această activitate a presupus ascultarea a mii de înregistrări ale utilizatorilor, care ar putea dezvălui momente intime și informații confidențiale și ar putea fi folosite pentru identificarea utilizatorilor.

„Ancheta ar trebui să permită răspunsul la întrebări urgente”, a declarat Le Bonniec pentru Politico.

Printre acestea se numără întrebări precum „câte înregistrări au fost făcute în total de Apple din 2014? Câte persoane sunt afectate? Unde sunt stocate aceste date?”, a spus el.

Un reprezentant Apple în Franța a declarat pentru Politico: „Apple nu a folosit niciodată datele Siri pentru a crea profiluri de marketing, nu le-a pus niciodată la dispoziție pentru publicitate și nu le-a vândut niciodată nimănui, din niciun motiv”.

Le Bonniec s-a adresat procurorului francez după ce a apelat fără succes la autoritățile de protecție a datelor, printre care CNIL din Franța și omologul său irlandez, Comisia pentru protecția datelor (DPC), autoritatea responsabilă pentru giganții tehnologici americani conform legislației europene privind confidențialitatea. DPC a închis un caz în 2022 fără a deschide o anchetă.

Plângerea din februarie a deschis calea pentru o acțiune colectivă în curs în Franța, inspirată de o acțiune similară din Statele Unite. Acolo, Apple a fost acuzată că a înregistrat conversații private fără știrea consumatorilor. În decembrie 2024, compania a acceptat să soluționeze cazul pentru 95 de milioane de dolari, negând orice încălcare a legii.

Într-o postare pe blog din ianuarie, Apple a declarat că nu va păstra „înregistrări audio ale interacțiunilor cu Siri, cu excepția cazului în care utilizatorul este de acord în mod explicit”.