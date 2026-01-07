Bijuterii de peste un milion de euro, furate din casa de la Nisa a unui celebru designer american

Bijuteriile în valoare de peste un milion de euro ale unui celebru designer american au fost furate la Nisa, a aflat AFP miercuri din mai multe surse. Bijutierul Chris Aire, care realizează bijuterii pentru mai multe vedete americane, a fost jefuit marți, potrivit Le Figaro.

Chris Aire, ale cărui creații au fost purtate de Naomi Campbell și care are un parteneriat cu starul de baschet LeBron James, a raportat furtul la Poliție.

Bijuteriile au dispărut dintr-o proprietate de vacanță din Villefranche-sur-Mer, lângă Nisa, conform unei surse din Poliție. De asemenea, au dispărut aproximativ 6.000 de euro.

O anchetă de furt calificat a fost încredințată poliției judiciare din Nisa, potrivit procurorului public, Damien Martinelli, care a precizat că este vorba de „efracție fără violență”.