Prima pagină » Știri externe » Bijuterii de peste un milion de euro, furate din casa de la Nisa a unui celebru designer american

Bijuterii de peste un milion de euro, furate din casa de la Nisa a unui celebru designer american

Bijuterii de peste un milion de euro au fost furate din casa de la Nisa a unui celebru designer american. Bijuteriile au fost purtate de vedete precum Naomi Campbell și LeBron James.
Bijuterii de peste un milion de euro, furate din casa de la Nisa a unui celebru designer american
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
07 ian. 2026, 13:45, Știri externe

Bijuteriile în valoare de peste un milion de euro ale unui celebru designer american au fost furate la Nisa, a aflat AFP miercuri din mai multe surse. Bijutierul Chris Aire, care realizează bijuterii pentru mai multe vedete americane, a fost jefuit marți, potrivit Le Figaro.

Chris Aire, ale cărui creații au fost purtate de Naomi Campbell și care are un parteneriat cu starul de baschet LeBron James, a raportat furtul la Poliție.

Bijuteriile au dispărut dintr-o proprietate de vacanță din Villefranche-sur-Mer, lângă Nisa, conform unei surse din Poliție. De asemenea, au dispărut aproximativ 6.000 de euro.

O anchetă de furt calificat a fost încredințată poliției judiciare din Nisa, potrivit procurorului public, Damien Martinelli, care a precizat că este vorba de „efracție fără violență”.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
CTP: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan...”
Gandul
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Cancan
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
Libertatea
Ce pensie ar trebui să ai, pentru a duce un trai lipsit de griji în 2026, în funcție de orașul în care locuiești
CSID
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor