Cum poți restaura fotografii foarte vechi folosind, gratuit, o aplicație de inteligență artificială

Inteligența artificială generativă este capabilă de lucruri uimitoare. Îți răspunde, mai bine sau mai puțin bine, la orice întrebare, creează videoclipuri și imagini pornind de la câteva cuvinte și, în plus, o poți folosi pentru a repara fotografiile vechi pe care le ai acasă și care, din cauza timpului, a luminii sau a umidității, s-au deteriorat, scrie ABC.

Pe internet există mai multe instrumente care permit recuperarea și chiar îmbunătățirea acestor fotografii. Totuși, pentru utilizatorii care nu au cunoștințe avansate și nu vor să complice lucrurile, cea mai bună soluție este o aplicație. Recent, Google a adăugat în chatbotul său Gemini noul model NanoBanana, care permite editarea imaginilor ușor și gratuit.

Vrei să schimbi hainele pe care le porți într-o fotografie? Cu acest instrument poți. Preferi să modifici fundalul pentru a părea că te afli într-un alt loc? La fel. Imaginația utilizatorului este limita, sau aproape. Gemini Banana funcționează, de asemenea, foarte bine la restaurarea și îmbunătățirea fotografiilor vechi, reușind să recupereze chiar și imagini grav deteriorate.

Cum funcționează

Pentru a folosi funcția, nu este nevoie de cunoștințe tehnice avansate și nici de cheltuieli. Ai nevoie doar de un telefon mobil decent și de aplicația Gemini, disponibilă atât în App Store, cât și în Google Play Store. După instalare, trebuie deschisă aplicația, selectată opțiunea „Imagine” și încărcată fotografia direct de pe smartphone. Se poate folosi și de pe tabletă sau calculator, accesând site-ul Gemini.

După ce fotografia a fost încărcată, trebuie dată comanda ca instrumentul să o editeze. În exemplul prezentat, s-a solicitat pur și simplu restaurarea. Procesul durează aproximativ cinci secunde, iar rezultatul arată cum ridurile și colțul rupt dispar, iar claritatea se îmbunătățește vizibil.

Instrumentul de IA este capabil nu doar să restaureze imaginea, ci și să îi adauge culoare, dacă se solicită acest lucru.

Repară chipurile deteriorate

Cu Gemini Banana este posibilă și „repararea” fotografiilor grav afectate, în care lipsesc părți ale corpului sau chipului persoanei fotografiate.

Pentru acest proces, IA folosește imaginația și reconstruiește fotografia pe baza elementelor încă vizibile, ceea ce înseamnă că rezultatul final nu este întotdeauna complet fidel documentului original.

Nimic nu e perfect, nici măcar Nano Banana

Deși este util și oferă rezultate bune, instrumentul Google are și unele limitări. Uneori are dificultăți în a detecta imaginile încărcate de utilizator, iar utilizatorul trebuie să insiste până când începe editarea.

De asemenea, apar probleme la editarea unor conținuturi care, chiar dacă sunt inocente, contravin regulilor companiei. De exemplu, redacția care a testat aplicația nu a reușit să restaureze imagini în care apăreau copii, evident, din motive de siguranță.