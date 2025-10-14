Prima pagină » Știri externe » Republica Democrată Congo şi gruparea M23 au semnat la Doha un acord privind monitorizarea unui potenţial armistiţiu

Republica Democrată Congo şi gruparea M23 au semnat la Doha un acord privind monitorizarea unui potenţial armistiţiu

Republica Democrată Congo şi gruparea rebelă M23 au semnat, marţi, la Doha un acord pentru monitorizarea unei eventuale încheieri permanente a conflictului au declarat surse pentru Reuters.
Republica Democrată Congo şi gruparea M23 au semnat la Doha un acord privind monitorizarea unui potenţial armistiţiu
Foto: X
Radu Mocanu
14 oct. 2025, 16:08, Știri externe

Potrivit documentului, viitorul organism de monitorizare a armistiţiului va fi constituită din reprezentanţi ai guvernului Republicii Democrate Congo, ai grupării M23 şi ai Conferinţei Internaţionale pentru Regiunea Marilor Lacuri.

De asemenea, Misiunea ONU de menţinere a păcii din Congo va susţine structura şi va oferi sprijin din punct de vedere logistic.

Acordul convenit reprezintă un progres semnificativ, întrucât cele două părţi nu au atins termenul limită setat pentru 18 august de a ajunge la un acord de pace.

Semnarea acordului reprezintă un pas semnificativ în obţinerea păcii. Prima etapă a fost semnarea unui acord privind realizarea unui schimb de prizonieri în septembrie.

Până în prezent, negocierile au fost mediate de Qatar şi s-au concentrat pe măsuri preliminare şi de consolidare a încrederii.

În decursul anului curent, M23 a lansat o ofensivă în estul RDC care a provocat mii de victime şi strămutarea populaţiei.

Deşi Rwanda neagă susţinerea grupării rebele, un raport ONU a stabilit implicarea statului rwandez în coordonarea rebelilor.