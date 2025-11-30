Un chirurg este acuzat de zeci de pacienți că a greșit operații pe creier și coloana vertebrală: un măcelar, a eliminat părți greșite ale corpului

Un chirurg este acuzat de zeci de pacienți britanici că a făcut operații greșite, unele cu consecințe grave pentru aceștia. Suspendat din activitatea sa la un spital din Dundee în 2013, Sam Eljamel este acuzat de numeroși pacienți că a efectuat operații „eșuate” la creier și coloană vertebrală care le-au schimbat viața. Acuzațiile includ îndepărtarea unor părți greșite ale corpului, potrivit Sky News.

O anchetă publică este în curs de desfășurare, iar Poliția scoțiană examinează până la 200 de cazuri. Sam Eljamel, este originar din Libia, unde se crede că lucrează în prezent după ce a plecat din Marea Britania.

„Un măcelar care mi-a distrus viața”

Annemarie Pymm, fostă funcționară fiscală, locuiește în Perth cu soțul ei,. Ea este paralizată și abia poate vorbi după ce a suferit două operații pe creier efectuate de Eljamel pentru a-i extirpa cancerul. Femeia necesită îngrijire non-stop.

„Nu poate merge. Nu poate vorbi. Nu poate face nimic singură”, a explicat soțul victimei.

Eljamel a fost șeful secției de neurochirurgie de la NHS Tayside din 1995 până în 2013. A fost lăudat ca fiind unul dintre cei mai importanți neurochirurgi din Europa și se avea cu un CV care se întindea pe mai multe pagini. Când au apărut pentru prima dată acuzațiile de malpraxis, șefii NHS i-au permis chirurgului să opereze peste 100 de alți pacienți. Ulterior, șefii din domeniul sănătății au recunoscut că pacienții au fost puși în pericol inutil.

Chirurgul s-ar putea să nu poată fi adus în Marea Britanie pentru a fi judecat

Între Regatul Unit și Libia există un tratat formal de extrădare care permite trimiterea cetățenilor libieni înapoi în Marea Britanie în anumite circumstanțe penale.

„Cred că provocarea este probabil prea mare. Pașii pe care Biroul Coroanei și poliția ar trebui să îi ia ar necesita cooperarea și acordul autorităților libiene. Este dificil de imaginat cum s-ar putea întâmpla acest lucru. Libia este o țară aflată în frământări. Diverse facțiuni se luptă pentru a prelua controlul asupra diferitelor părți. Ar trebui să convingi autoritățile libiene că este în interesul cetățenilor lor și al Libiei ca acest proces să aibă loc”, a declarat, pentru Sky News, profesorul Peter Watson, un avocat specializat în cazurile legate de Libia.

Anchetă publică

În 2021, o instanță scoțiană a ordonat medicului Eljamel să plătească unei foste paciente despăgubiri de 2,8 milioane de lire sterline. Judecătorul a decis că medicul este în întregime vinovat pentru că a provocat femeii dizabilități grave.

O anchetă publică independentă, condusă de un judecător, este în curs de desfășurare la Edinburgh. La începutul acestei săptămâni, a ieșit la iveală că 40 de registre de operație tipărite, care conțineau informații despre intervențiile chirurgicale efectuate de Eljamel între 1995 și 2013, au fost distruse.