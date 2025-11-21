Reuters: SUA amenință că taie informațiile și livrările de arme către Ucraina pentru a forța Kievul să încheie un acord de pace

Washingtonul a prezentat Kievului un plan în 28 de puncte care ar susține multe dintre principalele cereri ale Rusiei, solicitând Kievului să renunțe la teritorii suplimentare, să reducă dimensiunea armatei sale și să abandoneze definitiv speranța de a adera la alianța occidentală NATO.

Sursele Reuters, care au vorbit sub condiția anonimatului, au afirmat că Kievul se află sub o presiune mai mare din partea Washingtonului decât în timpul oricăror discuții de pace anterioare și că SUA doresc ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joi.

O delegație de înalți oficiali militari americani s-a întâlnit la Kiev cu președintele Volodomir Zelenski pentru a discuta despre calea către pace.

Ambasadorul SUA în Ucraina și șeful departamentului de relații publice al armatei, care au însoțit delegația, au descris întâlnirea ca fiind un succes și au declarat că Washingtonul dorește un „calendar agresiv” pentru semnarea unui document între SUA și Ucraina.

Un plan îal Europei și reacția Ucrainei

Liderii europeni, care nu au fost consultați cu privire la planul în 28 de puncte prezentat Ucrainei, și-au exprimat sprijinul ferm pentru Kiev. Keir Starmer din Marea Britanie, Friedrich Merz din Germania și Emmanuel Macron din Franța au purtat o convorbire telefonică comună cu Zelenski.

Planul Europei constă în doar două puncte, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei.

Oficialii americani, apărându-și planul, au declarat că acesta a fost elaborat după consultări cu Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, un aliat apropiat al lui Zelenski, care a ocupat funcția de ministru al apărării până în iulie.

„Acest plan a fost elaborat imediat după discuțiile cu unul dintre cei mai înalți membri ai administrației președintelui Zelenski, Rustem Umerov, care a fost de acord cu majoritatea prevederilor planului, după ce a adus câteva modificări, și l-a prezentat președintelui Zelenski”, a declarat un înalt oficial american.

Însă Umerov a afirmat vineri că nu a discutat termenii planului și cu atât mai puțin că i-a aprobat.

„În timpul vizitei mele în Statele Unite, rolul meu a fost unul tehnic – organizarea întâlnirilor și pregătirea dialogului. Nu am oferit nicio evaluare și, cu atât mai puțin, nicio aprobare a vreunui punct. Acest lucru nu ține de competența mea și nu corespunde procedurii”, a scris el pe Telegram.

După întâlnirea de vineri cu o delegație americană în vizită, Umerov a declarat că Kievul nu va accepta un plan care îi încalcă suveranitatea.