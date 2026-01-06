Prima pagină » Știrile zilei » Statele Unite impulsionează o nouă eră nucleară cu 2,7 miliarde de dolari pentru combustibilul reactoarelor avansate

Statele Unite impulsionează o nouă eră nucleară cu 2,7 miliarde de dolari pentru combustibilul reactoarelor avansate

Departamentul Energiei al SUA a aprobat o investiție de 2,7 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani pentru a consolida serviciile de îmbogățire a uraniului ale țării și pentru a reduce dependența de furnizorii străini. Programul vizează atât aprovizionarea reactoarelor nucleare existente, cât și susținerea următoarei generații de tehnologii nucleare.
Donald Trump. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Mădălina Dinu
06 ian. 2026, 18:14, Știri externe

Pachetul este structurat prin comenzi de sarcină atribuite către trei companii, în cadrul unui sistem bazat pe etape, cu verificarea progresului. Două dintre companii vor primi până la 900 de milioane de dolari fiecare pentru a crea capacitate internă de îmbogățire a HALEU (uraniu slab îmbogățit, cu concentrație mare), un combustibil-cheie pentru multe modele avansate de reactoare. A treia companie va primi până la 900 de milioane de dolari pentru a extinde capacitatea Statelor Unite de producție a uraniului slab îmbogățit (LEU), utilizat de flota nucleară convențională, scrie El Economista.

Potrivit Departamentului Energiei (DOE), American Centrifuge Operating și General Matter vor construi capacitatea internă de producere a HALEU, în timp ce Orano Federal Services va extinde aprovizionarea cu LEU în Statele Unite. Administrația încadrează această inițiativă în strategia sa de securitate energetică și în eforturile de refacere a lanțului intern de aprovizionare cu combustibil nuclear.

Anunțul se bazează pe un cadru contractual anterior. Anul trecut, Departamentul Energiei a semnat acorduri cu șase companii pentru reactoare LEU și HALEU, permițându-le să liciteze pentru comenzi viitoare, iar acum a selectat trei dintre acestea pentru implementarea efectivă a contractelor. Autoritățile subliniază că extinderea ofertei urmărește atât asigurarea funcționării celor 94 de reactoare comerciale ale țării, cât și crearea unei baze industriale pentru viitoarele implementări de reactoare avansate.

Blocajul HALEU și dependența de Rusia

HALEU este uraniu îmbogățit la un nivel cuprins între 5% și 20%, comparativ cu nivelurile apropiate de 5% ale combustibilului utilizat de majoritatea reactoarelor actuale. Disponibilitatea acestui tip de combustibil este considerată crucială pentru calendarul mai multor proiecte de reactoare modulare mici și pentru designurile nucleare avansate.

În prezent, Rusia este singurul producător de volume comerciale viabile de HALEU, iar efortul bugetar al SUA este legat de legislația care prevede o interdicție totală asupra importurilor de uraniu rusesc începând cu 2028.

În același timp, experți în neproliferare avertizează că HALEU, dacă este deturnat sau ajunge în mâini greșite, poate amplifica riscurile de securitate nucleară. Aceștia recomandă limitarea îmbogățirii la intervale de 10%–12%, din considerente de siguranță.

Tehnologia de îmbogățire cu laser

Separat de comenzile de îmbogățire în valoare de 2,7 miliarde de dolari, Departamentul Energiei a acordat 28 de milioane de dolari companiei Global Laser Enrichment (GLE) pentru dezvoltarea unei tehnologii de îmbogățire cu laser de generație următoare, cunoscută sub numele de SILEX. Finanțarea a fost acordată în urma unei proceduri competitive lansate în decembrie, deși compania solicitase inițial până la 900 de milioane de dolari.

GLE este deținută de Silex Systems (51%) și Cameco (49%), potrivit informațiilor furnizate de Cameco și de autoritatea de reglementare nucleară din SUA (NRC), care a detaliat schimbarea structurii acționariatului, finalizată în 2021.

