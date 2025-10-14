Keir Starmer: Războiul din Gaza s-a încheiat datorită planului de pace condus de preşedintele Trump

Premierul britanic Keir Starmer a declarat marţi, în faţa Camerei Comunelor, că bombardamentele asupra Fâşiei Gaza s-au oprit, ostaticii rămaşi în viaţă au fost eliberaţi, iar ajutorul umanitar începe să intre în teritoriu, ca urmare a unui acord de pace „istoric” intermediat de preşedintele american Donald Trump, scrie The Guardian.

„Acestea sunt cuvinte pe care am aşteptat de mult să le pot rosti în această cameră, ostaticii au fost eliberaţi, bombardamentele din Gaza s-au oprit, iar ajutorul începe să ajungă la oameni”, a spus Starmer.

Şeful guvernului britanic a adăugat că, deşi încetarea războiului aduce uşurare, ea este umbrită de tragedia celor care şi-au pierdut viaţa. „Au fost doi ani de iad pentru civilii nevinovaţi”, a spus el.

Starmer a numit acordul „istoric”, dar a subliniat că „ce contează acum este implementarea lui cât mai rapidă”.

El a recunoscut rolul crucial al Statelor Unite, afirmând că „nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără preşedintele Trump”.

Totodată, premierul a mulţumit aliaţilor internaţionali şi a precizat că Marea Britanie „a lucrat din umbră, luni de zile, împreună cu SUA, naţiunile arabe şi statele europene pentru a obţine încetarea focului, eliberarea ostaticilor, trimiterea ajutoarelor şi un viitor mai sigur pentru Israel”.