Autoritatea Palestiniană, pregătită să implementeze planul de reconstrucție a Gazei

Premierul palestinian Mohammad Mustafa a afirmat, marți, la începutul ședinței săptămânale a guvernului, că sfârșitul războiului din Gaza marchează o etapă esențială în eforturile de redresare a vieții palestinienilor după doi ani de suferință extremă.

Totuși, el a subliniat că pacea nu poate fi asigurată doar prin încetarea ostilităților, ci prin consolidarea instituțiilor naționale și prin restabilirea securității și a speranței pentru stabilitate, scrie agenția palestiniană de presă Wafa.

„Încetarea războiului nu este suficientă pentru a pune capăt tragediei. Adevărata garanție a păcii și a securității este capacitatea guvernului palestinian de a-și îndeplini pe deplin responsabilitățile în Gaza, ca parte a datoriei sale naționale”, a spus premierul.

Planul are ca scop reconstrucția Fâșiei, dar și revenirea la o viață normală

Mustafa a declarat că planul de redresare și reconstrucție a Gazei, sprijinit de statele arabe, islamice și de comunitatea internațională, are ca scop refacerea infrastructurii și revenirea la o viață normală, însă a insistat că ajutorul extern trebuie să fie complementar și să nu înlocuiască rolul guvernului palestinian.

„Provocările sunt imense, iar responsabilitatea este uriașă”, a spus el, amintind că președintele Mahmoud Abbas a cerut încă de la începutul conflictului ca sfârșitul războiului să ducă la o soluție politică reală care să recunoască statul palestinian.

Premierul a mai subliniat că autoritățile palestiniene au continuat să își îndeplinească obligațiile față de locuitorii din Gaza, în special în domeniile sănătății, educației, energiei și administrației publice, și că rămân instituția legitimă responsabilă de guvernarea întregului teritoriu palestinian.