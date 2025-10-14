OMS: Peste 15.000 de pacienți din Gaza au nevoie urgentă de evacuare medicală

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că situația sanitară din Fâșia Gaza continuă să se deterioreze rapid, în contextul infrastructurii medicale grav afectate de conflict.

Potrivit datelor publicate marți, mai mult de 15.600 de pacienți necesită evacuare medicală de urgență pentru a primi tratament specializat în afara teritoriului.

OMS a precizat că peste 15.000 de persoane au suferit amputarea membrelor în urma războiului, iar condițiile din spitale sunt critice, din cauza lipsei echipamentelor, medicamentelor și a întreruperilor frecvente de curent electric.

Organizația a cerut redeschiderea coridoarelor medicale care să permită accesul pacienților către centre de tratament și îngrijire de urgență din afara Gazei, scrie agenția Wafa.

De asemenea, a solicitat o monitorizare mai strictă a bolilor și epidemiilor, în condițiile în care riscul de izbucnire a unor focare infecțioase crește constant.

OMS avertizează că, în lipsa unei intervenții rapide și a reluării sprijinului medical internațional, criza umanitară și sanitară din Gaza riscă să atingă proporții „catastrofale”.