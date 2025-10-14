Nepotul lui Yasser Arafat se întoarce în Cisiordania cu un plan pentru Gaza postbelică

Nasser al-Qudwa, un critic proeminent al actualei conduceri palestiniene, a cerut, de asemenea, „o confruntare serioasă cu corupţia din această ţară”. El a afirmat că mişcarea Fatah a preşedintelui Mahmoud Abbas are nevoie de reforme profunde şi trebuie să depună mai multe eforturi pentru a combate violenţa coloniştilor evrei din Cisiordania ocupată de Israel.

„Prima sarcină… este să recâştigăm încrederea străzii – ceva ce am pierdut – şi trebuie să fim suficient de curajoşi să recunoaştem că nu o mai avem şi că, fără ea, sincer, este inutil”, a declarat Qudwa într-un interviu acordat Reuters.

Qudwa a părăsit Cisiordania în 2021, după ce a fost expulzat din Fatah, mişcarea fondată de unchiul său, din cauza deciziei sale de a candida cu propria listă la alegeri, sfidându-l pe Abbas, care a anulat votul.

Abbas, în vârstă de 89 de ani, l-a readmis pe Qudwa în Fatah săptămâna trecută, după ce a oferit amnistie membrilor expulzaţi.

Întoarcerea sa coincide cu presiuni reînnoite asupra lui Abbas pentru a promulga reforme mult amânate în Autoritatea Palestiniană, în contextul în care aceasta insistă să joace un rol în Gaza, pierdut în favoarea Hamas în 2007, în ciuda obiecţiilor israeliene şi a faptului că a fost lăsată deoparte în planul preşedintelui Donald Trump.

Viitorul guvern al Gazei a devenit un subiect de interes, odată ce Trump a declarat sfârşitul războiului. Următoarea fază trebuie să abordeze cererile ca Hamas să se dezarmeze şi să pună capăt dominaţiei sale în Gaza, de unde a lansat atacurile din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, care au declanşat războiul.

Deşi lipsită de detalii, propunerea lui Trump prevede un comitet tehnocratic palestinian supravegheat la nivel internaţional care să conducă Gaza şi desfăşurarea unei forţe internaţionale care să sprijine o nouă poliţie palestiniană.

În funcţie de evoluţia planurilor lui Trump, analiştii palestinieni spun că Qudwa ar putea avea un rol, invocând legăturile sale cu statele arabe, contactele sale cu Hamas, statutul său de nepot al lui Arafat şi originile sale din Gaza: el s-a născut în Khan Younis.

„Dacă voi fi necesar, nu voi ezita”, a declarat Qudwa, în vârstă de 72 de ani.