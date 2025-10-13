Atacuri în această seară ale coloniștilor israelieni în Cisiordania

Presa palestiniană relatează în această seară despre mai multe atacuri ale coloniștilor care au vizat sate palestiniene din diferite părți ale Cisiordaniei, potrivit Times of Israel.

Presa palestiniană relatează în această seară despre mai multe atacuri ale coloniștilor care au vizat sate palestiniene din diferite părți ale Cisiordaniei.

Vandalizări și incendireri

În satul Yabrud, la est de Ramallah, coloniștii au dat foc unui vehicul și au vandalizat alte câteva, potrivit reprezentanților satului.

De asemenea, au încercat să incendieze o casă, dar locuitorii au reușit să stingă rapid incendiul. Geamurile clădirii au fost sparte în incident.

Într-un alt atac al coloniștilor care a vizat Beit Fajjar, la sud de Betleem, cinci palestinieni au fost răniți, relatează publicația.

Nu există rapoarte despre arestări, care sunt extrem de rare în astfel de incidente, ce au loc aproape zilnic.