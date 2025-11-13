„Intolerabile și de nejustificat” sunt numite violențele din Cisiordania chiar de comandantul militar al zonei

Colonelul Ariel Gonen, comandantul Brigăzii Regionale Samaria din nordul Cisiordaniei, le-a transmis trupelor sale un mesaj rar și neobișnuit de direct. El descrie creșterea abruptă a violențelor comise de coloniști extremiști israelieni, pe care le numește fără echivoc „de nejustificat și intolerabile”.

„În ultima vreme am asistat la o creștere a numărului și gravității incidentelor violente cu motivație naționalistă, atât în sectorul brigăzii noastre, cât și în toată zona Iudeea și Samaria”, a menționat șeful brigăzii armatei israeliene, care îi cataloghează pe cei implicați drept „un grup marginal de infractori și anarhiști ce își face singur dreptate”.

Condamnare fără precedent a coloniștilor israelieni

Colonelul a subliniat că violența nu se mai limitează la confruntări izolate, ci a devenit un fenomen „grav și periculos”, care lovește atât palestinieni neimplicați, cât și forțe de securitate israeliene uneori.

Mesajul oficial este unul dintre puținele răspunsuri făcute public de liderii militari față de violența comisă de coloniști israelieni, membri ai propriilor comunități din Cisiordania. „Nu rămâneți pasivi”, le-a cerut Ariel Gonen militarilor săi, citat de Times of Israel. „Fiecare militar este obligat să facă tot ce poate pentru a preveni astfel de acte de violență și infracțiuni naționaliste”.

Școală vandalizată și moschee incendiată

Potrivit rapoartelor ONU, octombrie 2025 a fost cea mai violentă lună din ultimii aproape 20 de ani, cu peste 260 de incidente documentate, aproximativ opt atacuri pe zi. În ultimele săptămâni, o școală palestiniană a fost vandalizată, echipamentele au fost distruse, iar cursurile au fost întrerupte. În zorii zilei de joi, o moschee a fost incendiată, covoarele au ars, iar pereții au fost acoperiți cu graffiti în ebraică.

Atacurile au loc chiar în timpul recoltării măslinelor, unica sursă de venit pentru multe familii palestiniene, o perioadă oricum tensionată din cauza apropierii livezilor de așezările israeliene, unde izbucnesc frecvent dispute și confruntări.

Guvernul evită să reacționeze

Reacțiile oficialilor guvernamentali israelieni rămân însă limitate chiar dacă organizațiile internaționale avertizează că situația riscă să scape de sub control. Deocamdată doar conducerea armatei și câțiva reprezentanți ai instituțiilor statului au condamnat public abuzurile. Intervenția lui Ariel Gonen capătă o greutate aparte tocmai pentru că restul guvernului evită să intervină.