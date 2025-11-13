Coloniștii israelieni au incediat o moschee din Cisiordania

Coloniști israelieni au incendiat în noaptea de miercuri spre joi o moschee din localitatea palestiniană Deir Istiya, în centrul Cisiordaniei, și au scris pe pereți diferite mesaje, într-un gest de sfidare la adresa armatei israeliene, relatează Associated Press.

Un perete al moscheii, mai multe exemplare ale Coranului și o parte din covoare au fost arse.Printre inscripțiile lăsate pe ziduri se aflau mesaje în ebraică precum „nu ne este frică”, „ne vom răzbuna din nou” și „continuați să condamnați”.

Una dintre referințe părea îndreptată împotriva generalului Avi Bluth, șeful Comandamentului Central al armatei israeliene, care miercuri criticase public violențele comise de coloniști împotriva palestinienilor. Soldați israelieni au fost prezenți la fața locului, însă armata nu a emis un comentariu oficial.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri ale coloniștilor evrei asupra comunităților palestiniene, violențe care au atras reacții de îngrijorare din partea liderilor militari israelieni și a administrației Trump.