Netanyahu promite că va rezolva problema coloniștilor israelieni extremiști din Cisiordania

Case și vehicule dintr-un sat palestinian au fost incendiate și vandalizate luni seară, la câteva ore după ce membrii așa-numitei mișcări Hilltop Youth s-au ciocnit cu forțele de securitate care au desființat un avanpost ilegal de coloniști, transmite AFP.

Violența în Cisiordania a crescut de când atacul Hamas asupra Israelului a declanșat războiul din Gaza în octombrie 2023.

În ultimele săptămâni, atacurile atribuite coloniștilor israelieni, în special celor care locuiesc în avanposturi, s-au înmulțit în Cisiordania, vizând palestinieni și uneori soldați israelieni.

„Privesc cu mare severitate revoltele violente și încercarea unui grup de extremiști de a-și face legea în propriile mâini”, a declarat Netanyahu, numindu-i pe autori „un grup care nu reprezintă” coloniștii israelieni din teritoriul palestinian.

„Intenționez să mă ocup personal de acest lucru și să convoc miniștrii relevanți cât mai curând posibil pentru a aborda acest fenomen grav.” Netanyahu a declarat că armata și forțele de securitate israeliene vor continua să acționeze ferm pentru a menține ordinea.

Forțele de securitate israeliene au fost desfășurate cu sute de oameni luni dimineață pentru a evacua și demola avanpostul ilegal de coloniști israelieni Tzur Misgavi din zona Gush Etzion, lângă orașul palestinian Sair.

Aceștia au folosit gaze lacrimogene și grenade asurzitoare în timp ce se ciocneau cu activiști extremiști din domeniul coloniștilor, al căror scop este evacuarea locuitorilor palestinieni și stabilirea de așezări în Cisiordania fără aprobarea guvernului.

Câteva ore mai târziu, armata israeliană a declarat că a fost trimisă alături de poliție în satul palestinian Jab’a din apropiere, în urma unor relatări despre „zeci de civili israelieni care au dat foc și au vandalizat case și vehicule”.

Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat: „Revolta Tinerilor de pe Deal din satul Jab’a este o altă etapă a escaladării violențelor”.

Națiunile Unite au declarat că octombrie a fost luna cu cele mai grave violențe ale coloniștilor din Cisiordania de când au început să înregistreze incidente în 2006, cu 264 de atacuri care au provocat victime sau pagube materiale.

Aproape niciunul dintre făptași nu a fost tras la răspundere de către autoritățile israeliene.