Răniți raportați în raidul israelian din Cisiordania / Israelul a doborât două drone de contrabandă din Egipt

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au efectuat un raid amplu asupra orașului, desfășurând muniție reală și tragând cu gaze lacrimogene.
Sursa foto: Nedal Eshtayah / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Mădălina Dinu
25 dec. 2025, 19:49, Știri externe

Zeci de palestinieni au fost inhalați cu gaze lacrimogene în timpul unei operațiuni militare israeliene la Beit Furik, la est de Nablus, a relatat joi agenția de știri palestiniană Wafa, scrie Baha.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au efectuat un raid amplu asupra orașului, desfășurând muniție reală și tragând cu gaze lacrimogene în mai multe cartiere, surse locale raportând că un adolescent a fost împușcat în picior.

Mai devreme astăzi, IDF a declarat că șapte suspecți de terorism au fost arestați peste noapte în mai multe locații din nordul Cisiordaniei.

Israelul a doborât două drone de contrabandă din Egipt

Forțele Aeriene Israeliene au interceptat două drone care zburau din Egipt, în cadrul unei presupuse tentative de contrabandă, au anunțat joi Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Observatorii IDF și Centrul de Control Aerian au identificat dronele care „au traversat din vest pe teritoriul Statului Israel în încercarea de a se infiltra pe teritoriul țării”. În urma identificării, Forțele Aeriene Israeliene și Divizia 80 Edom a IDF au doborât dronele la intrarea în Israel.

