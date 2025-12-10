Israel aprobă aproximativ 800 de unități locative în trei așezări din Cisiordania

Potrivit anunțului făcut miercuri de Smotrich, au fost aprobate pentru construcție 764 de noi unități locative în așezările Hashmonaim, Givat Zeev și Beitar Illit din Cisiordania ocupată.

„Continuăm revoluția. face parte dintr-un proces strategic clar de consolidare a așezărilor și de asigurare a continuității vieții, securității și o preocupare reală pentru viitorul Statului Israel”, a declarat ministrul ultranaționalist, citat de Reuters.

Anterior acesta a mai declarat: „Misiunea vieții mele este să împiedic înființarea unui stat palestinian în inima țării noastre”, întrucât Cisiordania este văzută ca un potențial teritoriu pentru un stat palestinian.

Oficialii israelieni justifică acțiunile expansioniste prin motive de natură biblică sau de securitate.

Coloniile israeliene din Cisiordania sunt considerate ilegale de mai multe state, iar mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU cer în mod explicit încetarea expansiunii coloniale.