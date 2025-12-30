Prima pagină » Știri externe » Veterani ruși întorși din războiul din Ucraina, acuzați de sute de crime violente în Rusia

Veterani ruși întorși din războiul din Ucraina, acuzați de sute de crime violente în Rusia

Un număr semnificativ de veterani ruși întorși din războiul din Ucraina ar fi comis crime violente împotriva civililor ruși, potrivit unor rapoarte recente ale Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Marea Britanie.
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
30 dec. 2025, 07:30, Știri externe

Datele indică o problemă socială tot mai gravă, cu implicații majore pentru securitatea internă a Federației Ruse.

Potrivit publicației independente ruse Vertska, aproximativ 550 de civili ruși au fost uciși, iar alți 465 au fost răniți de veterani reveniți de pe frontul ucrainean. Mai mult de jumătate dintre decese ar fi fost provocate de foști condamnați recrutați în armată, arată Defense Express. În total, aproximativ 180.000 de deținuți ar fi fost înrolați pentru a lupta în Ucraina.

Rolul Wagner și al Ministerului Apărării

Grupul Wagner a fost primul care a recrutat masiv deținuți începând cu anul 2022, folosind aproape 50.000 de prizonieri, cărora li s-a promis comutarea pedepselor după șase luni de serviciu militar.

Ulterior, Ministerul Apărării din Rusia a preluat direct acest model de recrutare, iar în octombrie 2024, președintele Vladimir Putin a promulgat o lege care permite inculpaților să evite procesele penale în schimbul înrolării.

O amenințare pentru societatea rusă

Serviciile britanice de informații avertizează că revenirea în viața civilă a zecilor de mii de infractori violenți, cu experiență recentă de luptă și traume severe, reprezintă o provocare majoră pentru societatea rusă.

Această problemă este considerată tot mai îngrijorătoare la nivelul conducerii de vârf de la Kremlin și este de așteptat să se agraveze pe termen mediu.

Sacrificii tolerate de Kremlin

În paralel, Rusia continuă să înregistreze pierderi masive pe front. Potrivit estimărilor occidentale, peste 400.000 de militari ruși au fost uciși sau răniți în 2024 și 2025. Cu toate acestea, populația urbană etnic rusă contribuie într-o proporție redusă la efortul militar. Un studiu publicat de Proekt arată că mai puțin de 1% dintre oficialii statului rus au rude implicate în războiul din Ucraina.

Experții subliniază că strategia Kremlinului de a recruta preponderent din regiunile sărace și din rândul minorităților etnice permite menținerea sprijinului public în marile orașe, chiar și cu prețul unor pierderi umane ridicate.

