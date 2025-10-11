Coloniştii au atacat fermierii palestinieni din Cisiordania

Surse citate de agenţie au declarat că coloniştii au vandalizat mai multe vehicule aparţinând locuitorilor şi au tras cu gloanţe asupra lor, forţându-i să plece.

Coloniştii sunt adesea înarmaţi şi frecvent însoţiţi sau protejaţi de soldaţi israelieni. Pe lângă distrugerea proprietăţilor palestiniene, aceştia au comis atacuri incendiare şi au ucis palestinieni.

Conform cifrelor oficiale palestiniene, peste 1.000 de palestinieni din Cisiordania au fost ucişi de colonişti şi de armata israeliană, iar cel puţin 20.000 au fost arestaţi de la începutul genocidului din Gaza, acum doi ani.

Au avut loc aproximativ 1.800 de atacuri ale coloniştilor în Cisiordania între 7 octombrie 2023 şi 16 decembrie 2024, potrivit datelor colectate de Tech for Palestine, un colectiv de voluntari din domeniul tehnologiei care monitorizează încălcările drepturilor omului.