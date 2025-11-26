Forțele militare israeliene au lansat o nouă operațiune în nordul Cisiordaniei

Armata israeliană a anunțat că operațiunea de „contraterorism” a început miercuri dimineață și că implică atât poliția, cât și serviciile de informații.

Guvernatorul din Tubas, Ahmed Al-Asaad, a declarat pentru Reuters că forțele israeliene au înconjurat orașul, au deschis focul dintr-un elicopter și au ocupat poziții pe acoperișurile mai multor clădiri.

Potrivit acestuia, locuitorii au fost forțați să-și părăsească locuințele și li s-a interzis să revină până la finalizarea operațiunii, care ar putea dura câteva zile.

Armata israeliană nu a oferit încă detalii suplimentare.

Intervenția din Tubas pare să fie o extindere a operațiunii militare lansate în ianuarie în orașul Jenin, la scurt timp după revenirea președintelui american Donald Trump la Casa Albă.

De atunci, operațiunile s-au extins către mai multe orașe palestiniene din nordul Cisiordaniei, provocând strămutarea a mii de persoane.