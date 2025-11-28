ONU condamnă uciderea a doi palestinieni neînarmați în Cisiordania

Jeremy Laurence, purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului a declarat: „Suntem consternați de uciderea nerușinată de către poliția de frontieră israeliană ieri a doi bărbați palestinieni în Jenin, în Cisiordania ocupată, într-o altă aparentă execuție sumară”, citat de The Times of Israel.

Forțele israeliene au împușcat mortal doi palestinieni care păreau că vor să se predea, în Cisiordania. Armata și poliția israeliană au declarat joi că investighează circumstanțele incidentului. În urma incidentului, Autoritatea Plaestiniană a idetnificat victimele drept Yussef Ali Asa’sa, în vârstă de 37 de ani, și Al-Muntasir Billah Mahmud Abdullah, în vârstă de 26 de ani.

Autoritatea a declarat că au fost uciși într-o execuție sumară „brutală” și a condamnat incidentul drept „crimă de război”.

Ministrul israelian de extremă dreaptă al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a susținut rapid forțele care au deschis focul, spunând: „Teroriștii trebuie să moară!”.