Premierul Mohammad Mustafa a discutat luni, la Ramallah, cu o delegație a Consiliului Europei despre situația din Palestina, subliniind că prioritatea guvernului este consolidarea încetării focului în Fâșia Gaza și reluarea eforturilor de reconstrucție.
Premierul palestinian Mohammad Mustafa s-a întâlnit la Ramallah cu o delegație a Consiliului Europei
Mohammad Mustafa, Foto: Hepta via Mediafax Foto
Premierul palestinian Mohammad Mustafa s-a întâlnit luni, la sediul său din Ramallah, cu o delegație a Consiliului Europei condusă de parlamentara Dora Bakoyannis. Discuțiile s-au concentrat pe ultimele evoluții din Palestina și pe situația umanitară din Fâșia Gaza.

Mustafa a subliniat că principalul obiectiv al guvernului palestinian este menținerea încetării focului, facilitarea intrării ajutoarelor umanitare și intensificarea eforturilor de asistență de urgență și reconstrucție. El a reiterat că orice soluție pentru Gaza trebuie să se bazeze pe principiul celor două state, pe exercitarea deplină a autorității palestiniene asupra Fâșiei și pe dreptul poporului palestinian la autodeterminare într-un stat independent.

Conform agenției Wafa, premierul a vorbit și despre situația din Cisiordania, unde a denunțat atacurile continue ale armatei israeliene, incursiunile zilnice în localitățile palestiniene, violențele coloniștilor împotriva satelor și orașelor palestiniene, precum și reținerea în continuare de către Israel a veniturilor fiscale palestiniene.