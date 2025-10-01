Premierul palestinian: Planurile de reconstrucție ale Gazei sunt gata odată ce războiul se încheie

Prioritatea va fi acordată curățării molozului, redeschiderii drumurilor și asigurării de adăposturi temporare.

Vorbind miercuri la Ramallah, după întâlnirea cu ministrul lucrărilor publice și locuințelor, Ahed Bseiso, și echipa ministerului său, Mustafa a declarat: „Guvernul este pe deplin pregătit să lucreze în Fâșia Gaza prin intermediul tuturor ministerelor imediat după încheierea agresiunii israeliene”.

Planul include convocarea unei conferințe de reconstrucție la Cairo pentru a mobiliza fonduri pentru 56 de programe care acoperă aproape 3.500 de proiecte, dezvoltate împreună cu parteneri locali și internaționali.

Molozul din Fâșia Gaza, depozitat și reciclat

Ministerul Lucrărilor Publice și Locuințelor a identificat 10 locații pentru depozitarea și reciclarea molozului și a desemnat terenuri pentru 294 de centre de locuințe temporare, care ar putea oferi cel puțin 350.000 de unități.

Ministerul a declarat că 238 dintre angajații săi se află deja în Gaza, lucrând la evaluarea pagubelor și la coordonarea cu echipele tehnice.

Ministrul Bseiso a afirmat că ministerul său rămâne angajat în „implementarea politicilor și planurilor guvernamentale, consolidarea rezilienței poporului palestinian, dezvoltarea infrastructurii și construirea de instituții puternice, în ciuda provocărilor imense”.