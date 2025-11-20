OMS extinde campania de vaccinare în Gaza în timpul încetării focului

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că pregătește o campanie extinsă de vaccinare în Gaza, care va include imunizarea a peste 40.000 de copii împotriva unor boli precum rujeola, tusea convulsivă, hepatita B, tuberculoza și poliomielita.

În prima fază, desfășurată în această lună, OMS a contribuit la vaccinarea a peste 10.000 de copii sub vârsta de trei ani, scrie Al Jazeera.

Directorul general al organizației, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că această etapă a fost prelungită până sâmbătă, iar fazele următoare sunt programate pentru decembrie și ianuarie, în colaborare cu UNICEF, UNRWA și Ministerul Sănătății din Gaza.

Ghebreyesus a subliniat că menținerea încetării focului este esențială pentru continuarea intervențiilor medicale.

„Sunt încurajat să văd că încetarea focului continuă, deoarece permite OMS și partenerilor să intensifice serviciile de sănătate esențiale în Gaza și să sprijine reechiparea și reconstrucția unui sistem sanitar devastat”, a spus acesta.