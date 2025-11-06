OMS lansează un amplu program de vaccinare şi nutriţie pentru 44.000 de copii din Gaza

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că, începând de săptămâna viitoare, va lansa un program amplu de vaccinare şi sprijin nutriţional pentru aproximativ 44.000 de copii din Fâşia Gaza, în cooperare cu UNICEF şi UNRWA.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat într-o postare pe platforma X că organizaţia va oferi vaccinuri de rutină, va efectua teste pentru depistarea malnutriţiei, va asigura tratament şi va monitoriza creşterea copiilor din întreaga regiune, potrivit agenţiei Wafa.

Ghebreyesus a subliniat importanţa menţinerii actualului armistiţiu pentru ca operaţiunile umanitare să poată continua în siguranţă.

„Copiii din Gaza au fost privaţi de servicii medicale care le pot salva viaţa. Este esenţial ca accesul umanitar să rămână neîntrerupt”, a transmis acesta.

În cadrul programului, OMS reabilitează 20 de unităţi medicale avariate sau distruse, extinde numărul punctelor de asistenţă şi lucrează la refacerea infrastructurii sanitare esenţiale, grav afectată în timpul conflictului.