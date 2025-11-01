Doar 24% din ajutorul umanitar convenit a ajuns în Fâșia Gaza de la începerea încetării focului

Guvernul din Gaza a anunțat sâmbătă că, de la intrarea în vigoare a încetării focului, Israelul a permis accesul a doar 145 de camioane zilnic, reprezentând 24% din cele 600 convenite prin acord.

Potrivit Biroului de Presă al Guvernului (GMO), între 10 și 31 octombrie au intrat în Fâșia Gaza 3.203 camioane, dintre care 639 comerciale și 2.564 cu ajutoare umanitare.

Printre acestea s-au numărat 84 de camioane cu motorină și 31 cu gaz de gătit, potrivit Al Jazeera.

„Condamnăm ferm obstrucționarea de către ocupația israeliană a transporturilor de ajutor și de bunuri comerciale și considerăm Israelul pe deplin responsabil pentru agravarea situației umanitare a celor peste 2,4 milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza”, se arată într-un comunicat al Biroului de Presă.

Autoritățile din Gaza au cerut intervenția imediată a președintelui american Donald Trump, a statelor garante și a mediatorilor implicați în acord, pentru a asigura respectarea prevederilor privind accesul liber al ajutoarelor umanitare și de salvare.

„Este esențial ca fluxul de bunuri de bază să fie reluat fără restricții, pentru a reduce suferința crescândă a populației din Gaza”, se mai precizează în mesajul oficial.