Israelul a incendiat o mașină din Gaza. Patru persoane au murit, mai multe sunt rănite

Armata israeliană a declarat că verifică informația, relatează Reuters.

Martorii și medicii au declarat că atacul din cartierul dens populat Rimal a incendiat vehiculul.

Nu a fost clar imediat dacă cele patru victime erau pasageri ai mașinii sau trecători.

Zeci de persoane s-au grăbit să stingă focul și să salveze victimele.

Armistițiul din 10 octombrie în războiul de doi ani din Gaza a atenuat conflictul, permițând sutelor de mii de palestinieni să se întoarcă în ruinele din Gaza. Israelul și-a retras trupele din pozițiile din oraș, iar fluxul de ajutoare a crescut.

Însă violențele nu au încetat complet. Hamas a încercat să-și reafirme puterea, iar unii sunt îngrijorați de o divizare de facto a teritoriului, unde condițiile sunt cumplite.

Autoritățile sanitare palestiniene afirmă că forțele israeliene au ucis 316 persoane în atacurile asupra Gazei de la încheierea armistițiului.

Israelul afirmă că trei dintre soldații săi au fost uciși de la începerea armistițiului și că a atacat zeci de combatanți.

Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea armistițiului.