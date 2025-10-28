Israelul a lansat mai multe atacuri aeriene asupra oraşului Gaza

Avioanele israeliene au lovit marţi mai multe ţinte din oraşul Gaza, printre care un imobil rezidenţial din cartierul Sabra şi o zonă aflată în apropierea spitalului Shifa.

În urma atacurilor, cel puţin două persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite.

Biroul premierului Netanyahu a anunţat că decizia a fost luată după o presupusă încălcare a încetării focului de către Hamas care a livrat luni seară Israelului un sicriu care conţinea rămăşiţele unui ostatic decedat ce fusese deja returnat familiei.

Acordul de încetare a focului, susţinut de Statele Unite, a intrat în vigoare la 10 octombrie, punând capăt a doi ani de război declanşaţi de atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Atât Israelul, cât şi Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea termenilor armistiţiului.