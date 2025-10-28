Premierul Netanyahu a ordonat mai multe „atacuri puternice” asupra Fâşiei Gaza. Hamas anunţă că va amâna returnarea rămăşiţelor în urma anunţului

Gruparea Hamas a livrat luni seară Israelului un sicriu care conţinea rămăşiţele unui ostatic decedat ce fusese deja returnat familiei pentru înmormântare, au anunţat autorităţile israeliene după verificările de la institutul medico-legal din Tel Aviv.

Miniştrii israelieni Bezalel Smotrich şi Itamar Ben-Gvir au cerut premierului să riposteze dur faţă de Hamas.

Marţi, biroul prim-ministrului a notat: „La încheierea consultărilor privind securitatea, prim-ministrul Netanyahu a instruit eşalonul militar să efectueze atacuri imediate şi puternice în Fâşia Gaza”.

Aripa militară a grupării Hamas, Brigăzile Qassam au anunţat că marţi că va amâna predarea corpului unui ostatic israelian decedat invocând escaladarea tensiunilor de către Israel, potrivit Associated Press.

Brigăzile au transmis că acţiunile israeliene „vor împiedica operaţiunile de căutare, săpare şi recuperare a cadavrelor, ceea ce va duce la o întârziere în recuperarea acestora”.

În prezent, 13 corpuri ale ostaticilor israelieni sunt încă în Gaza, iar căutările continuă, sub presiunea escaladării conflictului.