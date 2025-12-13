„Pacea nu este departe”, afirmă Erdogan la întoarcerea de la întâlnirea cu Putin

„Pacea nu este departe, vedem asta”, a declarat Erdogan reporterilor la întoarcerea din Turkmenistan. Aici s-a întâlnit cu Putin pentru a evalua „eforturile cuprinzătoare de pace menite să pună capăt războiului”, transmite Reuters.

Erdogan propune armistițiu limitat

Erdogan i-a spus vineri lui Putin că un armistițiu limitat în război, axat în special pe obiectivele energetice și porturi, ar putea fi benefic.

„Marea Neagră nu ar trebui să fie văzută ca un câmp de luptă. O astfel de situație ar dăuna doar Rusiei și Ucrainei”, a declarat Erdogan în comentariile publicate sâmbătă de biroul său.

„Toată lumea are nevoie de navigație sigură”

„Toată lumea are nevoie de navigație sigură în Marea Neagră. Acest lucru trebuie asigurat”, a subliniat președintele turc.

Turcia și-a reiterat disponibilitatea de a sprijini eforturile de pace, potrivit unui comunicat emis vineri de biroul lui Erdogan.

Planuri de discuții cu Trump

„După această întâlnire cu Putin, sperăm să avem ocazia să discutăm planul de pace și cu președintele american Trump”, a declarat Erdogan.

Președintele turc speră să medieze între Rusia și Ucraina cu sprijinul administrației Trump.

Rusia a atacat porturi și nave turcești

Între timp, Rusia a atacat două porturi ucrainene, avariind trei nave turcești, inclusiv o navă care transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni și un proprietar de nave.

Atacul a avut loc la câteva zile după ce Moscova a amenințat că va izola Ucraina de mare.