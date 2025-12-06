Prima pagină » Economic » Negociatorii americani și ucraineni spun că „progresul real” către pace depinde de Rusia

Negociatorii de rang înalt din SUA și Ucraina au declarat vineri că au avut discuții constructive privind încheierea războiului din Ucraina, dar că drumul către pace depinde de Rusia.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
06 dec. 2025, 05:25, Economic

„Un progres real către orice acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a demonstra un angajament serios față de pacea pe termen lung, inclusiv de luarea de măsuri pentru dezescaladarea tensiunilor și încetarea crimelor”, au declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, într-o declarație comună cu negociatorii Ucrainei, transmite BBC.

În timpul întâlnirii, cele două părți „au convenit asupra cadrului aranjamentelor de securitate” și au discutat despre descurajare.

Discuțiile de marți de la Moscova nu au dus la un compromis privind un posibil acord de pace în războiul de aproape patru ani.

Întâlnirea de două zile dintre Witkoff și Kushner, secretarul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, și generalul de brigadă Andriy Hnatov a fost a șasea rundă de discuții în două săptămâni. Aceștia se vor întâlni din nou în Florida sâmbătă.

