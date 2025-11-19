Lovituri aeriene israeliene în Gaza. Hamas avertizează asupra prăbușirii armistițiului

Gruparea palestiniană Hamas condamnă loviturile aeriene israeliene efectuate miercuri în Fâșia Gaza. Organizația le descrie drept o „escaladare periculoasă” care ar pune în pericol o încetare a focului deja fragilă.

„Considerăm aceasta o escaladare periculoasă prin care criminalul de război Netanyahu caută să reia genocidul împotriva poporului nostru”, se arată într-o declarație transmisă miercuri de Hamas, citată de Times of Israel.

Hamas contestă versiunea israeliană

Israelul, în schimb, spune că raidurile au fost lansate ca răspuns la focuri trase de membri ai grupării palestiniene împotriva trupelor sale, aflate în sudul Gazei.

Armata israeliană susține că incidentul care a declanșat operațiunea reprezintă o încălcare directă armistițiului. Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului, atacul asupra trupelor aflate pe partea estică a liniei galbene „constituie o încălcare a acordului de încetare a focului”. Zona este considerată teritoriu controlat de Israel în interiorul Gazei.

Raiduri dincolo de linia galbenă

Loviturile aeriene israeliene intervin într-un moment în care armistițiul este tot mai fragil, slăbit în ultimele zile de mai multe incidente violente în Gaza. Potrivit relatărilor internaționale, raidurile au ucis peste 25 de palestinieni. Cele patru atacuri au vizat cartiere din Gaza aflate sub controlul Hamas. Medici citați de Reuters au precizat că victimele provin din zone în care civilii rămân expuși între pozițiile israeliene și infrastructura militară a Hamas.

Trei dintre aceste atacuri au avut loc mult dincolo de o „linie galbenă” imaginară, stabilită pentru a separa zonele aflate sub control israelian de cele aflate sub control palestinian.

Deși armistițiul a redus intensitatea conflictului, violențele nu s-au oprit complet și, atât palestinienii, cât și Israelul, au raportat victime de la intrarea în vigoare a acordului.