Israelul anunță că a ucis cinci luptători palestinieni, pe care îi descrie drept „teroriști”

„Teroriștii s-au apropiat de trupele desfășurate în sudul Gazei, reprezentând o amenințare imediată pentru acestea. Ulterior, Forțele Aeriene Israeliene i-au eliminat pe teroriști”, a declarat armata, publicând și o înregistrare video a atacurilor aeriene, potrivit Le Figaro.

Un spital din Gaza a declarat pentru AFP că o persoană a fost ucisă de focul israelian în apropiere de Khan Younis, într-o zonă care nu se află sub controlul israelian.

Atacurile aeriene israeliene asupra Fâșiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităților locale, în timp ce Israelul și mișcarea islamistă palestiniană Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea fragilului armistițiu. Apărarea Civilă din Gaza, o organizație de prim ajutor care operează sub autoritatea Hamas, a raportat că alte cinci persoane au fost ucise în bombardamentele israeliene de joi.

Războiul din Gaza a fost declanșat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a dus la moartea a 1.221 de israelieni, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Peste 69.500 de palestinieni au fost uciși în campania de represalii militare israeliene, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, nu specifică numărul luptătorilor uciși, dar afirmă că peste jumătate dintre morți sunt minori și femei.