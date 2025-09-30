Copii palestinieni reținuți de soldații israelieni în Hebron

Doi copii palestinieni au fost reținuți de soldați israelieni în Hebron, Cisiordania ocupată, care i-au acuzat de „spionaj” și i-au interogat despre tatăl lor, potrivit unei înregistrări video devenite publice.

Israeli soldiers were filmed detaining two Palestinian children in Hebron, in the occupied West Bank, while demanding to know their father’s whereabouts. When a passerby intervened and urged their release because of their young age, a soldier replied, “I don’t care”. pic.twitter.com/7SW0gch5X2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 30, 2025

Potrivit Al Jazeera, soldații le-au cerut minorilor să spună unde se află tatăl lor.

„Nu-mi pasă”

În imagini se aude un trecător care intervine și le cere militarilor să îi elibereze, invocând vârsta fragedă a copiilor.

Unul dintre soldați răspunde: „Nu-mi pasă.”

Incidentul adaugă tensiune într-un oraș unde confruntările dintre armata israeliană și populația palestiniană sunt frecvente, mai ales pe fondul extinderii coloniilor și al raidurilor regulate ale armatei.