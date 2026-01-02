Tragedia din Elveția: Un expert în incendii, semne de întrebare cu privire la ieșirile de urgență și izolația fonică din bar

Deși autoritățile elvețiene au precizat că barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana era prevăzut cu două ieșiri de urgență, expertul a atras atenția că nu este clar dacă aceste căi de evacuare existau și la subsol, sau numai la parter.

Acesta a declarat pentru Sky News că este „destul de îngrijorat” și cu privire la scara care se vede în unele imagini. Această cale de acces nu era acoperită pentru a proteja persoanele care se evacuau.

„Din câte am înțeles, toate victimele au fost găsite în subsol, deci nu au putut ieși din acel spațiu”, spune el.

Potrivit expertului, dacă localul este prevăzut cu o a doua ieșire din subsol, atunci ar trebui să se răspundă la câteva întrebări: „Ieșirea era liberă? Era blocată? Era încuiată? Era închisă?”, a declarat Ed. Glea.

El a pus la îndoială și conformitatea izolației acustice care era aplicată pe tavanul barului.

„Se pare că artificiile au declanșat incendiul, dar mă interesează să aflu din ce material este confecționat tavanul. Doar scânteile de la un set de artificii au aprins focul, care s-a răspândit foarte rapid, așa că nu pot să cred că acel material ar fi respectat normele de securitate împotriva incendiilor”, a declarat expertul britanic Ed. Galea.