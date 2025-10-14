Amazon concediază un inginer palestinian care a protestat împotriva contractului cu Israelul

Ahmed Shahrour, inginer software la sediul din Seattle, a primit un e-mail în care era informat despre concedierea sa, la cinci săptămâni după suspendare. Compania a declarat că decizia a fost luată în urma unor postări pe canalele interne Slack, prin care acesta critica legăturile Amazon cu Israelul.

Ancheta Amazon a stabilit că Shahrour a încălcat standardele de conduită ale companiei, politica de comunicare scrisă și politica de utilizare acceptabilă. Compania susține că inginerul „a utilizat în mod abuziv resursele companiei, inclusiv prin postarea a numeroase mesaje care nu aveau legătură cu munca și care se refereau la conflictul israelo-palestinian”.

„În următoarele 24 de ore, veți primi un e-mail cu informații detaliate despre concedierea dvs., inclusiv informații despre beneficiile și salariul final”, se arată în mesajul departamentului de resurse umane al Amazon, obținut de CNBC.

„Apreciem contribuțiile pe care le-ați adus în timpul petrecut la Amazon și vă dorim succes în viitoarele dvs. proiecte”.

Ce a spus Shahrour

Shahrour a protestat față de contractul de 1,2 miliarde de dolari încheiat de Amazon cu guvernul și armata israeliene, cunoscut sub numele de Proiectul Nimbus. Acest contract prevede furnizarea de instrumente de inteligență artificială, centre de date și alte infrastructuri către guvernul israelian. El a protestat și a distribuit fluturași la sediul Amazon din centrul orașului Seattle.

„Concedierea mea este un act flagrant de represalii menit să reducă la tăcere vocile palestiniene din cadrul Amazon și să protejeze colaborarea Amazon la genocid de controlul intern”, a declarat Shahrour pentru CNBC.

Purtătorul de cuvânt al Amazon, Brad Glasser, a precizat că firma nu tolerează „discriminarea, hărțuirea sau comportamentul sau limbajul amenințător de orice fel la locul de muncă”. „Când este semnalat un comportament de această natură, îl investigăm și luăm măsurile corespunzătoare pe baza concluziilor noastre”, a spus Glasser.

Concedierea are loc în aceeași zi în care gruparea militantă palestiniană Hamas a eliberat primii șapte ostatici israelieni supraviețuitori, marcând prima etapă a unui acord de încetare a focului negociat cu ajutorul președintelui american Donald Trump. Ca parte a acordului, Israelul urma să elibereze aproape 2.000 de deținuți și prizonieri palestinieni mai târziu în aceeași zi.

Nu este un caz singular

În întreaga industrie tehnologică, angajații au devenit mai vocali în criticile lor față de relațiile comerciale cu armata israeliană. Joi, un inginer Microsoft și-a dat demisia după 13 ani la companie, susținând că aceasta continuă să vândă servicii cloud armatei israeliene. Scott Sutfin-Glowski a declarat într-o scrisoare adresată colegilor că „nu mai pot accepta să facilitez ceea ce ar putea fi cele mai grave atrocități ale epocii noastre”.

Microsoft a concediat în august doi angajați care au participat la o acțiune de protest în sediul companiei. În aprilie 2024, Google a concediat 28 de angajați după o serie de proteste împotriva condițiilor de muncă și a implicării sale în Proiectul Nimbus.

Amazon nu a recunoscut contractul Nimbus, declarând doar că furnizează tehnologie clienților „indiferent de locul în care se află”. Google a declarat anterior că furnizează guvernului israelian servicii de cloud computing disponibile în general, care nu sunt „destinate sarcinilor extrem de sensibile, clasificate sau militare”.