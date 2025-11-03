OpenAI şi Amazon au semnat un acord în valoare de 38 de miliarde de dolari

OpenAI va putea să îşi alimenteze instrumentele de IA folosind „sute de mii” de cipuri specializate de IA ale Nvidia prin Amazon Web Services, ca parte a acordului anunţat luni.

Acţiunile Amazon au crescut cu peste 4% după anunţ.

Acordul vine la mai puţin de o săptămână după ce OpenAI şi-a modificat parteneriatul cu Microsoft, susţinătorul său de lungă durată, care până la începutul acestui an era furnizorul exclusiv de cloud computing al startup-ului.

Autorităţile de reglementare din California şi Delaware au permis, de asemenea, săptămâna trecută, companiei OpenAI din San Francisco, fondată ca organizaţie non-profit, să continue planul său de a forma o nouă structură de afaceri pentru a strânge mai uşor capital şi a obţine profit.

„Progresul rapid al tehnologiei AI a creat o cerere fără precedent de putere de calcul”, a declarat Amazon într-un comunicat luni. Compania a afirmat că OpenAI „va începe imediat să utilizeze AWS compute ca parte a acestui parteneriat, cu toată capacitatea vizată a fi implementată înainte de sfârşitul anului 2026 şi cu posibilitatea de a se extinde în continuare în 2027 şi după”.

IA necesită cantităţi enorme de energie şi putere de calcul, iar OpenAI a semnalat de mult timp că are nevoie de mai multă capacitate, atât pentru a dezvolta noi sisteme IA, cât şi pentru a menţine produsele existente, precum ChatGPT, care răspund la întrebările a sute de milioane de utilizatori. Recent, compania a contractat obligaţii financiare în valoare de peste 1 trilion de dolari pentru cheltuieli cu infrastructura IA, inclusiv proiecte de centre de date cu Oracle şi SoftBank şi acorduri de furnizare de semiconductori cu producătorii de cipuri Nvidia, AMD şi Broadcom.

Unele dintre aceste acorduri au stârnit îngrijorarea investitorilor cu privire la natura lor „circulară”, deoarece OpenAI nu realizează profit şi nu îşi poate permite încă să plătească pentru infrastructura pe care susţinătorii săi din cloud o furnizează în speranţa unor randamente viitoare ale investiţiilor lor. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins săptămâna trecută scepticii care, potrivit lui, şi-au exprimat „îngrijorarea profundă” cu privire la aceste acorduri.

„Veniturile cresc rapid. Pariez că vor continua să crească”, a declarat Altman într-un podcast în care a apărut alături de Satya Nadella, CEO-ul Microsoft.

Amazon este deja principalul furnizor de servicii cloud pentru startup-ul de IA Anthropic, un rival al OpenAI care produce chatbotul Claude.