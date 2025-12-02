Prima pagină » Știrile zilei » Amazon lansează cipul AI Trainium3. Compania va manevra AI de scară mare mai ieftin, mai rapid și mai eficient 

Amazon Web Services (AWS) a lansat oficial cipul său AI Trainium3, construit intern, afirmând că oferă o infrastructură AI mai eficientă din punct de vedere al costurilor „în timp ce reduce impactul asupra mediului în centrele noastre de date”.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Mădălina Dinu
02 dec. 2025, 22:32, Știrile zilei

Trainium3 al Amazon este următoarea generație a familiei de cipuri AI concepute intern de AWS, folosite pentru antrenarea și rularea modelelor mari de inteligență artificială. În linii mari: Trainium3 nu e un gadget, este o infrastructură serioasă de servere care poate antrena/manevra AI de scară mare mai ieftin, mai rapid și mai eficient, scrie baha.

„Trainium3 UltraServers oferă performanțe ridicate pentru sarcinile AI, cu până la 4,4 ori mai multă putere de calcul, de 4 ori mai eficient din punct de vedere energetic și aproape de 4 ori mai multă lățime de bandă a memoriei comparativ cu Trainium2 UltraServers”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

AWS, care va pune tehnologia la dispoziția clienților săi de cloud computing, a declarat că va integra tehnologia cheie Nvidia în generațiile viitoare de cipuri pentru calculul inteligenței artificiale, pe măsură ce compania își intensifică eforturile de a atrage clienți mari de AI să utilizeze serviciile sale.

Modele de fundație Amazon Nova

Noile modele Amazon Nova, disponibile în Amazon Bedrock, pot procesa text, imagini și videoclipuri ca solicitări. Clienții pot utiliza aplicații Gen AI bazate pe Amazon Nova pentru a înțelege videoclipuri, diagrame și documente sau pentru a genera conținut multimedia.

Folosind Amazon Bedrock, clienții pot experimenta și evalua cu ușurință modelele Amazon Nova, precum și alte modele de bază (FM), pentru a determina cel mai bun model pentru o aplicație.

