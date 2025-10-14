Prima pagină » Știri externe » Atac cinetic al forțelor militare americane, ordonat de Trump, asupra unei ambarcațiuni care trafica narcotice

„Serviciile de Informații au confirmat că nava transporta narcotice, era asociată cu rețele narco-teroriste ilegale”
Postare a lui Donald Trump pe rețeaua lui de socializare, Truth Social, și preluată de Reuters, potrivit căreia forțe militare SUA au atacat marți o barcă în largul coastelor Venezuelei, ucigând șase persoane.

Trump a spus în postare că atacul cinetic a fost efectuat împotriva unei „organizații teroriste desemnate”.

„Serviciile de informații au confirmat că nava trafica narcotice și că este asociată cu rețele ilicite de narcoteroriști”, a spus președintele american.

Postarea este însoțită de un video de 30 de secunde, marcat drept „desecretizat”.

În imagine se vede cum ambarcațiunea e lovită de un proiectil și apoi explodează.

Iată postarea lui Trump:

„În calitatea mea de Comandant Suprem al Forțelor Armate, în această dimineață, i-am autorizat Secretarului pentru Apărare  un atac letal, de tip cinetic, asupra unei nave afilite unei Organizații Teroriste Desemnate (OTD), implicată în trafic de droguri în zona de responsabilitate a Comandamentului Sudic al SUA – chiar în largul coastelor Venezuelei.

Serviciile de Informații au confirmat că nava transporta narcotice, era asociată cu rețele narco-teroriste ilegale și naviga de-a lungul unei rute cunoscute a OTD.

Atacul a fost efectuat în apele internaționale, iar șase bărbați narco-teroriști aflați la bordul navei au fost uciși în urma loviturii.

Niciun militar american nu a fost rănit.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!!!!”, a scris Trump, folosind mai multe semne de exclamare.

Incidentul este doar cel mai recent exemplu, relevant pentru demersurile lui Trump de a-i conferi și alte utilități armatei, de multe ori criticate din punct de vedere legal.

Cu alte ocazii, Trump a dispus desfășurarea trupelor americane, aflate în serviciu activ, în Los Angeles, pentru a combate fenomenul de homeless, iar altă dată, a dispus efectuarea de atacuri antiteroriste împotriva suspecților de trafic de droguri