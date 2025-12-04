Jumătate dintre europeni îl consideră pe Trump un dușman al Europei, arată un sondaj

Dușman declarat – percepția asupra lui Trump variază semnificativ între țări.

Sondajul a fost realizat pentru platforma de dezbatere Le Grand Continent, cu sediul la Paris. Jumătate dintre oameni consideră că riscul unui război cu Rusia este ridicat în următorii ani.

Trei sferturi dintre respondenți doresc ca țara lor să rămână în Uniunea Europeană. Peste două treimi cred că țara lor nu ar putea să se apere în caz de război.

În Belgia, 62% îl văd astfel, iar în Franța 57% au această opinie negativă.

În Croația, doar 37% îl consideră dușman. În Polonia, procentul scade la 19%, cel mai mic din cele nouă țări sondaje.

„Trumpismul” văzut ca forță ostilă, nu ca dușman strategic tradiți­onal

Jean-Yves Dormagen, profesor de științe politice și fondator al agenției Cluster17, analizează rezultatele, scrie The Guardian. „Pe întreg continentul, trumpismul este considerat în mod clar o forță ostilă”, declară el.

Această percepție de dușman se consolidează față de decembrie 2024. Mai puține persoane îl descriu pe Trump ca „nici prieten, nici dușman” acum.

Mai multe persoane îl consideră în mod clar ostil continentului european. Schimbarea de percepție este clară în doar câteva luni de la realegerea sa.

Totuși, europenii consideră relația cu SUA importantă din punct de vedere strategic. Când au fost întrebați ce poziție ar trebui să adopte UE față de guvernul american, 48% au ales compromisul.

„Europa nu se confruntă doar cu riscuri crescânde, ci și cu o transformare a mediului său istoric”, spune Dormagen. Continentul este „profund conștient de vulnerabilitățile sale” în fața amenințărilor multiple.

Rusia văzută ca potențial dușman militar de majoritatea europenilor

Sondajul realizat în Franța, Italia, Spania, Germania, Polonia, Portugalia, Croația, Belgia și Țările de Jos dezvăluie anxietăți militare profunde. O majoritate relativă (51%) consideră că riscul unui război deschis cu Rusia este ridicat.

18% îl consideră foarte ridicat. Rusia apare astfel ca potențial dușman militar real, nu doar teoretic pentru europeni.

„Un astfel de rezultat ar fi fost de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă”, afirmă Dormagen. Rezultatul „semnalează schimbarea opiniei europene către un nou regim geopolitic” tensionat.

Posibilitatea unui conflict direct pe continent cu un dușman declarat este acum larg acceptată. Europenii nu mai văd pacea ca pe ceva garantat pe termen lung.

Opiniile variază puternic în funcție de proximitatea geografică față de potențialul dușman. În Polonia, 77% consideră riscul de război ridicat datorită graniței comune cu Rusia.

În Franța, 54% au această percepție, iar în Germania 51%. În Portugalia, doar 39% văd risc ridicat, iar în Italia 34%.

Încredere scăzută în capacitatea de a face față unui dușman extern

69% dintre respondenții din cele nouă țări afirmă că țara lor nu este capabilă să se apere împotriva unui dușman precum Rusia. „Nu este cu adevărat” sau „deloc” capabilă, consideră majoritatea.

Respondenții francezi erau cei mai încrezători în capacitatea de apărare împotriva unui dușman, dar cu doar 44%. Aceasta rămâne totuși o opinie minoritară chiar și în Franța.

În Polonia, care are graniță comună cu potențialul dușman rus, 58% nu sunt încrezători în propriile capacități militare. „Intrăm într-o eră periculoasă”, avertizează Dormagen.

Sentimentul de vulnerabilitate în fața unui dușman potențial este larg împărtășit pe continent. Doar 12% dintre respondenți nu se simt amenințați în mod special.

Amenințările merg de la cele militare directe de la un dușman extern până la cele tehnologice, energetice și alimentare. Securitatea tehnologică și digitală a fost cea mai frecvent menționată amenințare (28%).

Securitatea militară împotriva unui dușman tradițional urmează cu 25%. Europa se simte vulnerabilă pe multiple fronturi simultan în prezent.

Cerere puternică de protecție europeană împotriva dușmanilor externi

A existat o cerere puternică de ajutor european pentru securitate împotriva dușmanilor. 69% dintre oameni afirmă că UE ar trebui să joace un rol protector activ.

Marea majoritate a respondenților din cele nouă țări susține apartenența la Uniunea Europeană. 74% declară că doresc ca țara lor să rămână în bloc pentru protecție comună.

Acest sentiment este cel mai puternic în Portugalia (90%) și Spania (89%). Este cel mai slab în Polonia (68%) și Franța (61%), dar rămâne majoritar peste tot.

La cinci ani de la Brexit, decizia Regatului Unit de a părăsi UE este văzută copleșitor ca eșec. 63% consideră că aceasta a avut impact negativ asupra Marii Britanii.

Doar 19% consideră că Brexit a avut impact pozitiv. Dintre aceștia, doar 5% consideră că impactul a fost foarte pozitiv pentru Regatul Unit.

Europenii doresc să rămână uniți în fața unui Trump considerat dușman și a unei Rusii văzute ca amenințare militară reală. Unitatea europeană devine esențială pentru securitate.