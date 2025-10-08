„Alerte de frică, nu de urgență” / AUR cere demisia lui Raed Arafat după noile mesaje RoAlert în Capitală

După emiterea avertizărilor meteo şi a mesajelor RoAlert care au vizat Capitala, liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, a lansat un atac dur la adresa şefului DSU, Raed Arafat, pe care îl acuză că „guvernează prin frică” şi că „a transformat sistemul de urgenţă într-un mecanism de panică permanentă”.

„Românii au fost din nou supuşi unui spectacol grotesc de panică naţională orchestrată între autorităţi şi presa de sistem. Emiterea codului roşu şi avalanşa de ştiri alarmiste au demonstrat că statul condus de Raed Arafat funcţionează prin frică, nu prin competenţă”, a declarat Mihai Enache.

Deputatul AUR susţine că Arafat este „etern în funcţie”, în ciuda greşelilor repetate, de la gestionarea pandemiei până la situaţiile de urgenţă recente: „În pandemie a fost arhitectul unei politici de teroare, iar acum continuă scenariul cu alerte peste alerte, mesaje transmise haotic şi populaţie speriată fără motiv real”.

Formaţiunea cere demisia imediată a şefului DSU, acuzându-l că a pierdut încrederea publicului şi că a compromis sistemul de alertă prin erori şi alarme false.

„Ne avertizează după ce fenomenele s-au produs, iar când trimite alerte preventive, acestea anunţă dezastre care nu mai vin niciodată. România nu mai are nevoie de frică, ci de responsabilitate şi adevăr”, afirmă Mihai Enache.

AUR atrage atenţia că lipsa de încredere în alertele oficiale ar putea avea consecinţe grave în situaţii reale de criză, precum un cutremur major.

„Câte RoAlert-uri false şi avertizări de decor mai pot fi transmise până când sistemul îşi va pierde complet credibilitatea?”, a încheiat liderul deputaţilor AUR.