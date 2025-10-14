UNRWA acuză Israelul că blochează ajutoarele umanitare destinate Fâșiei Gaza

Agenția ONU pentru refugiați palestinieni (UNRWA) a declarat că ajutoarele sale umanitare sunt blocate de autoritățile israeliene la granița cu Fâșia Gaza.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, UNRWA a precizat că proviziile care includ alimente, medicamente, kituri de igienă și materiale pentru adăposturi, se află în depozite din Egipt și Iordania, fără permisiunea de a intra în teritoriul palestinian.

„Avem suficiente alimente pentru întreaga populație din Gaza, pentru trei luni, care așteaptă să fie livrate. Nu mai este timp de pierdut, avem nevoie de acordul imediat pentru a aduce ajutoarele UNRWA, astfel încât echipele noastre să le poată distribui celor aflați în nevoie”, a transmis agenția.

UNRWA a cerut ridicarea interdicției impuse de Israel, avertizând că situația umanitară din Gaza continuă să se deterioreze rapid, în contextul lipsei acute de hrană, apă și medicamente.