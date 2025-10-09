ONU este pregătită să trimită ajutoare umanitare în Gaza după încetarea focului

Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat joi că este gata să mobilizeze ajutoare umanitare pe scară largă pentru populaţia din Fâşia Gaza, imediat după anunţul privind încetarea ostilităţilor.

Tom Fletcher, secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare şi coordonator al ajutorului de urgenţă, a transmis pe platforma X că „Naţiunile Unite sunt pregătite să livreze fără întârziere ajutoare vitale pentru a salva vieţi în Gaza”.

Fletcher a salutat acordul de încetare a agresiunii asupra teritoriului palestinian şi a subliniat că prioritatea imediată a ONU este asigurarea accesului umanitar neîngrădit pentru civilii afectaţi de conflict, scrie agenţia Wafa.

Potrivit oficialului, convoaie cu alimente, apă, medicamente şi combustibil sunt pregătite să intre în Gaza de îndată ce condiţiile de securitate o vor permite.