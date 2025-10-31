Gaza: Israel continuă bombardamentele deși susține că a reluat încetarea focului

Un bărbat palestinian a fost ucis, iar fratele său rănit, în urma focurilor trase vineri de forțele israeliene în cartierul Shujayea din estul orașului Gaza, a declarat o sursă de la al-Ahli Arab Hospital pentru Al Jazeera.

În paralel, experții ONU avertizează asupra unei „normalizări a atrocităților”. Reprezentanta ONU pentru violența împotriva femeilor, Reem Alsalem, a declarat că uciderea femeilor și fetelor palestiniene în mii de cazuri și torturile la care sunt supuse au devenit atât de frecvente încât „nimeni nu mai clipește la ceea ce se întâmplă în alte zone de conflict”.

Ea a subliniat că actualul cadru legal este insuficient pentru a face față dimensiunii și ororilor la care sunt supuse populațiile palestiniene.

Blocarea intrării ajutoarelor vitale rămâne o problemă majoră. De aproape trei săptămâni, trecerile către Fâșia Gaza continuă să fie restricționate, iar volumele de ajutoare umanitare nu corespund nevoilor populației.