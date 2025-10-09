Atacurile Israelului în Gaza continuă, în ciuda progreselor privind încetarea focului

Israelul a efectuat mai multe atacuri în ultimele ore, în ciuda faptului că un acord de încetare a focului pare tot mai aproape.

Potrivit armatei israeliene, forțele sale nu vor mai desfășura operațiuni ofensive și vor începe retragerea abia după ce încetarea focului va intra oficial în vigoare.

Pentru palestinieni, oprirea bombardamentelor și a luptelor ar reprezenta o șansă reală la o pauză de respiro, însă, deocamdată, localnicii așteaptă ca armistițiul să fie aplicat și ca trupele israeliene să se retragă complet din Gaza.

Reporterul Al Jazeera Tareq Abu Azzoum, aflat în zona centrală a Fâșiei Gaza, notează că tensiunea rămâne ridicată, iar populația civilă așteaptă cu anxietate momentul în care armele vor tăcea cu adevărat.